-KGS'DE "50 LİRA" ZORUNLULUĞUNA TÜKETİCİLERDEN TEPKİ BURSA (A.A) - 18.10.2010 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, köprü ve otoyollardan geçişi sağlayan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartına en düşük 50 liralık yükleme yapma zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini söyledi. Kaya, yaptığı açıklamada, köprü ve otoyolları kullanan sürücülerin edindiği KGS'ye 50 liranın altında yükleme yapılamadığını belirtti. Kamyoncuların, özellikle yurt dışından gelip de 1-2 kez geçiş yapacakları kartlara 50 lira yüklemeden köprüden geçemediğini, otoyolları kullanamadığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu: ''Köprüden geçiş 4 lira, otoyollarda ise en kısa süreli geçiş 1,5 liradan başlıyor. Yani bir sürücü, yaz tatiline çıktığı gün kısa süreli geçiş yapacağı otoyolu kullanmak için 50 lira ödüyor. Bunun 5-10 lirası geçişlerde gidiyor. Geriye kalan 40 lira, bir daha tatile çıkacağı döneme kadar kartta kalıyor. Tüketicinin parasına uzun süreli ipotek konuluyor. Hizmetlerin en düşük birimiyle satılabilmesi şartı vardır. Bir geçişlik imkan tanıyacak yüklemeler yapılabilmeli ya da satışlar olmalı. Bozuk paraya dönüşmemesi için 5-10 liralık yüklemeler yapılabilmelidir.'' Karayolları Genel Müdürlüğünün uzun vadede verilecek hizmetin ücretini kısa vadede aldığını ileri süren Kaya, ''Birçok turnikede nakit kullanımının olmaması nedeniyle 'ya ödeyeceksin ya da orada kalacaksın' deniliyor. En düşük birimiyle, en bölünebilir haliyle hizmet sunulması gerekiyor. Otoyollar, iyi hizmet sunulması amacıyla yapıldı. Ticari kazanç olarak bakılmamalıdır. OGS, 'otoyol geçişlerinde soygun' olmamalıdır'' dedi. -SÜRÜCÜLERE KARTLARIN VE CİHAZLARIN SATILMASI- Kaya, KGS dolumu yapılan gişelere gidildiğinde sürücülerin şikayetlerinin daha açık görülebileceğini vurgulayarak, bunun yanı sıra eksi bakiye ile geçişlerde kartın ya da araca takılan optik okuyuculu cihazın kullanıma kapatıldığını anlattı. Ayrıca, eksi bakiye durumlarında cezalı geçiş yapıldığı gerekçesiyle 10 kat ceza ödendiğini öne süren Kaya, şunları kaydetti: ''Kamu hizmeti mantığına ters bir uygulama. Manyetik kart 3 liraya, optik okuyucu cihaz ise 40 liradan satılıyor. Fabrika çalışanlarına işe giriş ve çıkışları için verilen kartlardan para alınması gibi garip bir durum. Sürücü, aracını sattığında ya da bir daha kullanmayacağı durumlarda geri veremiyor. 40 liralık cihazı evine götürüyor. İlgili kurumun, kendi kurduğu takip sistemini satması çok ilginçtir.''