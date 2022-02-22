KGF destek paketine başvurular başladı; kimler yararlanabilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulan 60 milyon liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğine başvurular başlarken, paketin detayları da belli oldu. Söz konusu KGF desteğinin 25 milyarı yatırım destek paketi, 25 milyarı ihracat destek paketi, kalan 10 milyarı işletme gereksinim paketine ayrıldığı duyurulmuştu.

Diğer yandan Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, KGF desteğinin detaylarını köşesinde paylaştı. Güngör'ün aktardığı detaylar şöyle:

10 milyar liralık işletme harcama paketi

KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak

Azami 6 ay ödemesiz, 30 ay vadeyle kullanım yapılabilecek.

İşletme kredisinin azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Nakit olarak sağlanan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek. Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacak. Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacak. Rotatif nitelikli krediler için işletme ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek. Banka kartına tanımlanacak kredi de nakit çekime kapalı olacak. Ancak kredi tutarlarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek.

25 milyar liralık yatırım destek paketi

Yatırım planlayan her işletme başvurabilecek. Kadın girişimci ya da kadın yöneticisi bulunan işletmelerde kefalet oranı yüzde 90 olacak. Diğer KOBİ'lerde bu oran yüzde 85, KOBİ dışı işletmelerde ise yüzde 80'i bulacak.

Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler, 24 ayı ödemesiz azami 120 ay vadeyle kredi çekebilecek. İşletme kredisi ise 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeyle kullanılabilecek.

Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler tek seferde yapılacak 50 bin TL ve üzeri yatırıma ilişkin harcamalarını sözleşme veya faturayla belgelendirecek. Turizm sektörü hariç, arsa ve bina yatırımları ancak makine yatırımlarıyla birlikte yapılırsa kefalet verilecek. İşletme kredisinden yararlanacaklar, tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderleri belgelendirecek. Kredinin yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Kartlı ödemelerde fatura ibrazı şartı aranmayacak.

25 milyar liralık ihracat destek paketi

Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi kullanabilecek. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90 oranında kefaletten yararlanıyorken potansiyel ihracatçı firmalar için bu oran yüzde 85 olacak.

İşletmeler, azami 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler belgelendirilecek. Kefalet tutarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler, KOSGEB Başkanlığı'nca tespit edilecek.

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