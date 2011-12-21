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Dünya

KGAÖ'den füze kalkanına tepki ASTANA (A.A)

21 Aralık 2011 09:12

-KGAÖ'den füze kalkanına tepki ASTANA (A.A) - 21.12.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da toplanan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısında füze kalkanlarının dünya barışını tehdit ettiği ileri sürüldü. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da toplanan KGAÖ zirvesine sürpriz kararlar alındığı duyuruldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de katıldığı toplantıda KGAÖ 2012 yılı dönem başkanlığı da Kazakistan'a geçti. Kazakitan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan liderlerinin katıldığı toplantıda, Belarus tarafından yürütülen KGAÖ dönem başkanlığının, Kazakistan'a devredilmesi dolayısı ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bir basın toplantısı gerçekleştirdi.  Nazarbayev, örgüte üye ülkelerin ortak rızası olmadan üçüncü bir ülkenin üye ülkelerden herhangi birinin topraklarında üs açmaması yönünde karar aldıklarını belirterek, ''Bundan böyle, KGAÖ ülkeleri topraklarında üçüncü bir ülkeye ait askeri üssün açılması için örgütün tüm üyelerinin onayı şart. Bu KGAÖ üyelerinin kendi müttefik ilişkilerine sadık kaldığının en parlak onayıdır'' dedi. Yapılan ortak açıklamada da ''Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye ülkeleri şunu belirtiyor: Bir devletin veya birçok devletin grup şeklinde, başka ülkelerin yasal çıkarlarını saymadan ve bu ülkelere hukuki yükümlülükler garantisi sunmadan tek taraflı olarak füze kalkanı sistemlerini yerleştirmesi, hem Avrupa hem de dünyanın uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarına zarar verebilir'' denildi.

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