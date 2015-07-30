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Dünya

KFC'den fotoğraf yazıcılı kızarmış tavuk kovası

Kızarmış tavuk restoranları markası KFC, 60. yılını kutlamak için bir kampanya yaptı

30 Temmuz 2015 17:16

Ünlü kızarmış tavuk restoranları markası KFC, 60. yılını kutlamak için kızarmış tavuk kovalarına Bluetooth fotoğraf yazıcısı ekledi. 

Kanada’da hayata geçen kampanya ile restoranlarından kova tavuk siparişi verenler, kovanın altındaki Bluetooth yazıcıya telefonlarını bağlayarak, telefondaki fotoğraflarının kağıt çıktısını alabiliyorlar.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KFC aslında bu tür teknolojik hediyeler konusunda deneyimli bir firma. Daha önce de Japonya’daki KFC restoranlarında tavuk temalı klavye, fare, USB stick ve 3D olarak basılmış küpeler dağıtılmıştı.

Almanya’daki restoranlarda ise ince, katlanabilir, yeniden şarj edilebilir Bluetooth klavyeler promosyon olarak verilmişti.

Şimdi de Kanadalı KFC müşterileri, bir yandan tavuklarını yerken bir yandan da ailece veya topluca çektikleri fotoğrafları kağıda basarak anılarını fiziksel olarak sergileme ve saklama imkanı bulacaklar.

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