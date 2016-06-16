Kezzap ve çamaşır suyu karışımı can aldı!

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, 3 çocuk annesi Romanya uyruklu Violica Boaca Bener (48) kezzapla çamaşır suyunu karıştırarak temizlik yaparken zehirlenerek hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ereğli Caddesi’nde oturan Violica Boaca Bener, geçen 5 Haziran’da iddiaya göre banyoda kezzapla çamaşır suyunu karıştırarak temizlik yaparken yere yığıldı. Sesi duyarak içeriye giren Muhammet, annesini baygın buldu. Oğlunun haber vermesiyle eve koşan 56 yaşındaki Mehmet Bener, eşini Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bener, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Bener, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Bener’in, kezzap ile çamaşır suyu karışımına maruz kalması sonucu zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Çuhallı Camii’nde tuvalet bekçiliği yapan Mehmet Bener, 3 çocuğunun annesi olan eşinin temizlik konusunda çok hassas olduğunu söyleyerek, "Çok titizdi. Çamaşır suyuyla kezzapı karıştırmış temizlik yaparken, Ereğli Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. 3 çocuğum öksüz kaldı" dedi.