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Spor

Kezman sabır taşırdı

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen eski Fenerbahçeli Mateja Kezman, Bordeaux ile oynanan kupa maçında yaptığı hareketle gündeme oturdu.

05 Şubat 2009 02:00


Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen eski Fenerbahçeli Mateja Kezman, Bordeaux ile oynanan kupa maçında yaptığı hareketle gündeme oturdu. Oyundan alınmasına sinirlenen Sırp golcü, formasını sahaya fırlatınca taraftarlarca ıslıklandı.

Fransa'nın Bordeaux futbol takımı ile oynadıkları Fransa lig kupası yarı final maçında, oyundan alınmasına sinirlenen Paris Saint Germain (PSG) futbol takımının golcüsü Kezman, formasını orta sahada yere fırlatıp, soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe futbol takımının eski oyuncusu Kezman'ın bu hareketi, PSG taraftarlarının ve teknik direktör Paul Le Guen'in büyük tepkisini çekti.

Maçın 65. dakikasında oyundan alınan ve 60. dakikada altı pas içinde yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu harcayan Kezman'ı, PSG tribünleri uzun süre ıslıklayarak protesto etti.

PSG teknik direktörü Le Guen, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Kezman'ın kendisine, taraftarına ve formasına saygısızlık ettiğini'' söyledi.

Teknik direktör, Kezman'a ceza verilip verilmemesi konusunda kulüp yönetiminin bir karar vereceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Kezman, PSG taraftarlarından, teknik direktör ve kulüp yönetiminden özür diledi.

Tepkisinin kulübe veya taraftarlara olmadığını ifade eden Kezman, ''Sahadan çıkarken verdiğim tepki kendimeydi, kötü bir dönem geçiriyorum. Başarılı olmak istiyorum, ama istediğim performansı gösteremiyorum. Benim kariyerim belli. PSG taraftarları yüzde yüz randımanlı Kezman'ı daha sahada göremedi. Onlara daha iyi oynayacağım konusunda söz veriyorum'' diye konuştu.

PSG, Bordeaux takımına kendi sahasında 3-0 mağlup olurken, Fransa lig kupasında final oynama hakkını kaybetti.

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