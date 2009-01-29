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Spor

Kezman: Rüyada gibiyim

Fenerbahçe'den ayrılarak Paris Saint Germain forması giymeye başlayan Kezman: Patlamaya devam etmek istiyorum

29 Ocak 2009 02:00

Fenerbahçe’den ayrılarak Paris Saint Germain forması giymeye başlayan Kezman: Patlamaya devam etmek istiyorum

Ajaccio ile deplasmanda oynanan kupa maçında 2 gol birden atarak golcü kimliğine bürünen Kezman, "Patlamaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.
Kezman'ın Fransa basınında yer alan açıklamaları şöyle:
"Sezonun bitmesine 4 ay kaldı. Ajaccio maçındaki gibi tekrar tekrar patlayabilirim. Bunun böyle olacağını zannediyorum. Her geçen gün kendimi iyi hissediyorum. Rüyada gibiyim, Paris'te yeniden doğdum. Bu forma altında attığım her golden sonra kendime güvenim yeniden geliyor. Mücadeleci ve çalışkan yapım ile beraber eleştirilere de bir son verdiririm"

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