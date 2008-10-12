Kezman mı, Güiza mı?



Fenerbahçe, Mateja Kezman'ı transfer ettiğinde herkes büyük umut doluydu. Hiç de kötü başlamamış ve ikinci maçından itibaren gollerini atmaya başlamıştı Sırp oyuncu. 6 maçta ağları 5 kez havalandırmış ancak sonra duraklama dönemine girmişti.





Gol atamıyordu ama rakip savunmaya yaptığı pres ve savaşçılığıyla taraftarın alkışını alıyordu. İkinci sezonunda verimi iyice düşünce, bu sezonun başında PSG'ye verildi. Onun yerine ise 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Daniel Güiza alındı.



Alkış alıyor ama...



İspanya'da tek bir penaltı golü atmadan, 27 golle krallığa ulaşmıştı tecrübeli futbolcu. Bu kez umutlar ona bağlanmıştı. Maçlarda birçok pozisyona giriyor, ama bunların çoğunu kullanamıyordu İspanyol yıldız. 12 maç sonunda Süper Lig ve Avrupa’da 3 gole imza koyabilmişti. Ama o da, tıpkı Kezman gibi savaşçılığı ve rakibe yaptığı presle taraftarın gönlünü fethetmişti. PSG’ye giden Sırp oyuncu da, Fenerbahçe’deki durgunluğunu sürdürüp, 7 maçta 2 gole imza koyabilmişti sadece.









