Kezman iftiharla sunar...

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Almanya Budesliga'da görünüm Almanya Budesliga'da görünüm

İspanya La Liga'da görünüm İspanya La Liga'da görünüm

İtalya Serie A'da görünüm İtalya Serie A'da görünüm

Premier Lig'de görünüm Premier Lig'de görünüm

Avrupa'dan Futbol Kuşağımızın bugünkü bölümünde haftasonu Avrupa Ligleri'nde alınan sonuçlara daha fazla yer ayırmaya çalıştık. Elde edilen sonuçlardan en çok ilgiyi sanıyoruzikinci hafta da yenilmesi çekiyor.transferiyle hayran olunası bir ortasahaya kavuşan Milan Kaka'nın da takıma dönmesiyle Genoa deplasmanında 3 puanla tanışır yorumu yapılıyordu. Ne var ki, Milano temsilcisi burada da büyük bir sürprizle karşılaştı. Detaylar haberimizde...İspanya'da da benzer bir sürpriz yaşandı. 30 yıla aşkın süredir sezon açılışlarında kaybetmeyenilk hafta Numancia'da bıraktığı 3 puanı bu haftasonu Nou Camp'ta Santander karşısında telafi eder düşüncesinde olanları yanılttı. Detaylar haberimizde.... Geçen hafta Barca'ya sahayı dar eden Numancia Barnebau'da iki kez öne geçmesine rağmen Madrid temsilcisine çelme takamadı. Barkero'nun hafızlardan silinmeyecek golünü de buradan hatırlatmakta yarar var. Muhteşemdi gerçekten... Detaylar haberimizde...Bundesliga bol gollü bir haftayı geride bıraktı.belki; ama maçı izleme şansı bulananlar futbola ve gole doydular. Köln sahasında Bayern Münih'e boyun eğerken haftanın sürprizi Stutgart'tan geldi... Detaylar haberimizde...İngiltere Premier Lig'inde ise, haftanın öne çıkan iki maçından ilkinde, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni forveti Berbatov'u ilk kez bu forma altında izleme şansına sahip olduk.Diğer ilginç maç ise,. Maviler, City karşısında Abramoviç'in hayalindeki oyunculardan birini son anda kadrosuna dahil eden Abu Dabili iş adamı Süleyman Fehmi'nin ilk bombası Robinho'nun golüyle yenik başladı. Kısa sürede toparlanan Londra temsilcisi sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi. Anelka da golünü atanlar arasındaydı... Detaylar haberimizde...