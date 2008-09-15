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Kezman iftiharla sunar...

Milan şaşırtmaya devam ediyor... Barcelona La Liga'nın temposuna ayak uyduramadı... Liverpool 7 yıl aradan sonra Anfield Road'da Manchester United'ı devirdi... Bundesliga'da bol gollü bir haftayı

15 Eylül 2008 03:00

Editör'den,

Avrupa'dan Futbol Kuşağımızın bugünkü bölümünde haftasonu Avrupa Ligleri'nde alınan sonuçlara daha fazla yer ayırmaya çalıştık. Elde edilen sonuçlardan en çok ilgiyi sanıyoruz Milan'ın ikinci hafta da yenilmesi çekiyor.

Ronaldinho transferiyle hayran olunası bir ortasahaya kavuşan Milan Kaka'nın da takıma dönmesiyle Genoa deplasmanında 3 puanla tanışır yorumu yapılıyordu. Ne var ki, Milano temsilcisi burada da büyük bir sürprizle karşılaştı. Detaylar haberimizde...

Kezman'ın golü için tıklayın

İspanya'da da benzer bir sürpriz yaşandı. 30 yıla aşkın süredir sezon açılışlarında kaybetmeyen Barcelona ilk hafta Numancia'da bıraktığı 3 puanı bu haftasonu Nou Camp'ta Santander karşısında telafi eder düşüncesinde olanları yanılttı. Detaylar haberimizde...

Real Madrid ise zor da olsa bu hafta kazanmasını bildi. Geçen hafta Barca'ya sahayı dar eden Numancia Barnebau'da iki kez öne geçmesine rağmen Madrid temsilcisine çelme takamadı. Barkero'nun hafızlardan silinmeyecek golünü de buradan hatırlatmakta yarar var. Muhteşemdi gerçekten... Detaylar haberimizde...

Bundesliga bol gollü bir haftayı geride bıraktı. Ruhr derbisinde gülen taraf olmadı belki; ama maçı izleme şansı bulananlar futbola ve gole doydular. Köln sahasında Bayern Münih'e boyun eğerken haftanın sürprizi Stutgart'tan geldi... Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig'inde ise, haftanın öne çıkan iki maçından ilkinde Liverpool 7 sezondur sahasında yenemediği Manchester United'ı devirirken, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni forveti Berbatov'u ilk kez bu forma altında izleme şansına sahip olduk.

Diğer ilginç maç ise, Manchester City ile Chelsea arasında oynandı. Maviler, City karşısında Abramoviç'in hayalindeki oyunculardan birini son anda kadrosuna dahil eden Abu Dabili iş adamı Süleyman Fehmi'nin ilk bombası Robinho'nun golüyle yenik başladı. Kısa sürede toparlanan Londra temsilcisi sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi. Anelka da golünü atanlar arasındaydı... Detaylar haberimizde...


Ve günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haberler:

arrow Almanya Budesliga'da görünüm

arrow İspanya La Liga'da görünüm

arrow İtalya Serie A'da görünüm

arrow Premier Lig'de görünüm


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