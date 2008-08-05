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Spor

Kezman gitti gidecek

PSG, bonservis için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi 4 milyon Euro'ya çıkardı. Kezman da Sırp basınına yaptığı açıklamada, PSG ile anlaştığın&

05 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Daniel Güiza’nın transferiyle ilk 11’de oynama umutlarını yitirince, Fenerbahçe’den ayrılmaya karar veren Kezman, PSG’ye çok yakın. Sırp futbolcuyla el sıkışan ancak Fenerbahçe ile bonservis bedeli konusunda anlaşamayan Fransız kulübü yöneticileri, transferi bitirmek için bir kez daha harekete geçti. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelerek, Fenerbahçe Yönetimi’yle masaya oturan ancak 2.5 milyon Euro’luk teklifleri, “Kezman’ın değerini karşılamıyor” sözleriyle reddedilen Fransızlar, bu kez yazılı bir teklif sundu.

‘Paris’e yakınım’

Tekliflerini tam 1.5 milyon Euro artıran PSG yöneticileri, bu kez anlaşmaya varma umudu taşıyor. Bu arada Sırbistan’ın Sportski Jurnal Gazetesi’ne konuşan Kezman da, transferin bir iki gün içinde bitebileceğini ifade etti. Golcü oyuncu, “Paris Saint Germain ile anlaşmaya çok yakınız. İnanıyorum ki, bir-iki gün içinde sonuca ulaşılacaktır. Kendimi Paris’e yakın hissediyorum ancak kulüpler arasında resmi anlaşma olmadan fazla birşey söyleyemem” diyerek transferi doğruladı. Bu arada Kezman ve Maldonado, MTK?maçı kafilesine dahil edilmedi.

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