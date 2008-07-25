Kezman gidiyor mu?

Tempo24 -



Daha önce Yunanistan, Almanya ve Rusya'dan teklifler alan Sırp forvet Mateja Kezman'a PSG talip oldu. Daniel Güiza'nın gelmesi ve Semih'in yüksek form grafiği tutturması sonrası forma şansı azalan Kezman'ın Fransa'nın önde gelen takımlarından Paris Saint Germain ile görüştüğü haberleri üzerine Fenerbahçe'den bir açıklama geldi.



Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden PSG'den kendilerine teklif geldiğini doğrularken fiyat konusunda anlaşma sağlanamadığını belirtmektedir. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mateja Kezman için Fransa'nın Paris Saint Germain takımı tarafından kulübümüze resmi bir teklif yapılmıştır. PSG kulübü Mateja Kezman için futbolcumuzun değerine uygun olmayan bir rakam önermiştir. Bu teklif kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Ayrıca futbolcumuz gazetelerde iddia edilen rakamları kulübümüzden almamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü Mateja Kezman'a yıllık 2.5 milyon euro ödemektedir." denilmektedir.





