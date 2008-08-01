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Spor

Keyon Dooling New Jersey'de

NBA'de New Jersey Nets, geçtiğimiz sezon Orlando Magic forması giyen Keyon Dooling ile anlaştı.

01 Ağustos 2008 03:00

New Jersey Nets, takas yoluyla Orlando Magic'ten Keyon Dooling'i renklerine bağladı.

İki takım arasında gerçekleştirilen takasla Orlando Magic sözleşme yenilediği Keyon Dooling'i Nets'e gönderirken, 28 yaşındaki oyuncu karşılığında nakit para aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nets'in başkanı Rod Thorn, "Dooling çok yönlü ve tecrübeli bir basketbolcu. Hem 1 numara hem de 2 numara oynayabilme özelliği bu pozisyonlardaki rotasyonumuzu oldukça rahatlatacak" dedi.

Geçtiğimiz sezon 72 normal sezon maçında görev yapan Dooling, 8.1 sayı – 1.8 asist – 1.4 ribaunt ortalaması tutturmuştu.

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