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Spor

Keylor Navas Copa America'da yok

Real Madrid'in kalecisi sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılamayacak

31 Mayıs 2016 14:31

Real Madrid'in Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas, sakatlığı nedeniyle 4-27 Haziran'da ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2016 Copa America'da yer alamayacak.

Kosta Rika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Navas'ın aşil tendonundan yaşadığı sakatlık yüzünden 2016 Copa America'da forma giyemeyeceği bildirildi.

Navas'ın yerine Kosta Rika'nın Deportivo Saprissa takımında görev yapan Danny Carvajal'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

Bu sene turnuvanın 100. yılı anısına düzenlenen 2016 Copa America'da A Grubu'nda yer alan Kosta Rika, ev sahibi ABD, Paraguay ve Kolombiya ile mücadele edecek.

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