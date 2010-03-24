KEY'ini sorgulayamayanlar dikkat!

T24 - KEY ödemelerinin başlamasıyla birlikte uzun banka kuyruklarında sorununa bir de sorgulama problemi eklendi. Listelerde ismi olmayanlara çözüm bulabilmek için yetkililer hızla çalışmaları başlatmasına rağmen gün içerisinde internet sitesinden sorgulama yapanların bir kısmı da önemli bir sorunla karşılaştı. www.keyodemeleri.com sitesinde ismini sorgularken problem yaşayanlar. İşte çözüm.

Habertürk'ün hazırladığı dosyaya göre, KEY sorgulaması için normalde şu işlemler yapılıyor. www.keyodemeleri.com sitesinde ilk açılış sayfasında GÜNCEL LİSTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN linki tıklanıyor. Açılan yeni sayfada sadece TC KİMLİK NO ile giriş yapılan boş bir kutucuk bulunuyor. Bu kutuya TC KİMLİK numarasını giren eğer KEY alacağı yoksa alacağının olmadığı, varsa ne kadar olduğuyla ilgili bilgileri görebiliyor. Buna karşılık dün Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen mesajlar ve şikayetler, bu kutucuğa TC KİMLİK numaraları girilmesine rağmen sayfanın çalışmadığı yönünde bir problemin olduğu yönünde. Yani bazı KEY sahipleri bu kutucuğa kimlik numarasını girmesine rağmen hiçbir uyarı vermeden tekrar ana sorgulama sayfasına geri dönüldüğünden şikayetçi.





Farklı bölgelerden denetin

Ödemeleri gerçekleştiren Emlak Konut GYO'nun bilgi işlem servisi yetkilileri KEY bilgilerini vatandaşlara iletebilmek için 6 serverla hizmet verildiğini, bu 6 serverdan birinde zaman zaman meydana gelen IP sorunu veya KEY sorgulaması için giriş yapılan bilgisayarın yaşadığı IP nuramasında yaşanan sorunlar nedeniyle bu tip sorunla karşılaşılabildiğini belirtiyor. Yetkililer sorunun, bilgisayarın yeniden kapatılıp açılması veya başka IP numarasına sahip bilgisayarlardan tekrar giriş yapılmasıyla çözülebileceğine dikkat çekiyor. Problemin bazı bölgelerde yaşandığı, özellikle İstanbul'un bazı bölgelerinde böyle bir sorun yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında. İstanbul'da yaşayanlar için Anadolu yakasından, İstanbul dışındakiler içinse başka şehirlerden eş-dost ve akrabaya yaptırılacak sorgulamalarla istenen bilgiye ulaşılabileceği belirtiliyor. KEY'ini acilen sorgulamak isteyenler için sunulan bu çözümlerin dışında sorunun kısa süre içerisinde çözüleceği de gelen bilgiler arasında. Bu yöntemlerle hâlâ sorununu çözemeyenlerin sorunu Emlak Konut GYO'ya iletmesi öneriliyor.