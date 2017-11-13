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'Keyifler yerindeydi'; eski kabine düğünde buluştu, hükümetten tek kişi katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu nikâh şahidi oldu

13 Kasım 2017 10:01

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kızı Şule Zeynep Ergin'i, Türem Yumurta'nın sahibi Siirtli işadamı Zafer Kaya'nın oğlu Rıdvan Kaya ile evlendirdi. Eski kabineyi bir araya getiren düğünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Dautoğlu nikâh şahitliği yaptı. Düğüne hükümetten bir tek Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın katılması dikkat çekti. 

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre düğüne, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Dautoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Eski Başbakan Yardımcısı Beşit Atalay ve Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek katıldı. Söz konusu haberde, "AKP'nin eski ağır topları buluştu, keyifler yerindeydi" ifadesi kullanıldı.

11. Cumhurbaşkanı Gül ile eski Başbakan Davutoğlu'nun nikâh şahidi oldu. Ankara Hilton Oteli'ndeki nikâhı Altın-dağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikâha şimdiki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ dışında son dönem AKP'lilerden kimsenin katılmadı.

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