-KEYHAN GAZETESİ'NDEN BRUNI'YE ÖLÜM TEHTİDİ TAHRAN (A.A) - 31.08.2010 - İran'da Farsça yayımlanan Keyhan gazetesi, daha önce "fahişe" dediği Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy'ye, bu kez de "ahlaksız yaşantısından dolayı ölümü hak ediyor" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı basın toplantısında gazetenin dilini tasvip etmediklerini bildirmişti. Keyhan'da yine bugün yayımlanan haberde ise, bir kez daha Bruni hedef alındı ve "zina suçu işlemiş bir kadına destek veren bir kadının aslında kendisinin ölümü hak ettiği" ifadeleri kullanıldı. Yazı işleri müdürü, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in temsilcisi olan aşırı muhafazakar Keyhan gazetesi, cumartesi günü yayımladığı bir haberde Carla Bruni Sarkozy için "fahişe" ifadesini kullanmış, gazetedeki bir makalenin başlığı da, "Fransız fahişeler, insan hakları hengamesine girdi" şeklinde olmuştu. İran'ın devlet tarafından yayınlanan gazetelerinden birinde hakaret içeren ifadeler yer alması üzerine, İran hükümeti de "hakaretleri tasvip etmediğini" açıklamıştı.