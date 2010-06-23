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Ekonomi

KEY'de yeni umut Temmuz'da

SGK’nın tozlu raflarında yapılan hummalı çalışma sonucunda binlerce kişiye ait KEY ödemesi listelerine ulaşıldı.

23 Haziran 2010 03:00

T24 - SGK’nın tozlu raflarında yapılan hummalı çalışma sonucunda binlerce kişiye ait KEY ödemesi listelerine ulaşıldı. İncelemelerin tamamlanması halinde ödemelerin Temmuz’da başlaması bekleniyor.
    
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, kurumun depolarında çalışma yaptı.

Elektriği olmayan depolarda fenerle KEY ödemesi listeleri bulundu.

Listeler yardımıyla 1 milyona yakın kişiye KEY ödemesi yapılması bekleniyor.

SGK Merkez Müdürü Sabit Abanuzoğlu, NTV muhabiri Miray Akdağ Uluç’un konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Sabit Abanuzoğlu, şöyle konuştu:

“Kamuoyunda KEY olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı ile ilgili ilk ödemeler 2008 Temmuz ayı içinde yapılmıştı. Hak sahipleri ödemeleri almak üzere bankalara gittiğinde eksik, hatalı veya hiç alamadıkları durumlarla karşılaştılar.

SGK, eksik veya yanlış ödemelerle ilgili dilekçe vatandaşlardan dilekçe alarak eksikleri giderme yoluna gitti.

Bu bağlamda Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak 50’ye yakın personelimizle hummalı bir çalışmaya girdik. Bu çalışma sonucunda eksik veya hatalı girişlerin tamamını bitirdik.

Genel olarak yüzde yüze yakın eksik veya hatalı girişleri tamamlayıp Emlak Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na bu listeleri gönderdik.

SGK, bu ödemeleri üç aylık dönemler halinde yapacağından bir sonraki ödeme Temmuz ayı içinde yapılacaktır.

Ödemeler 2008 yılına kadar aksadığından bu konuda arşivlerde de birtakım eksikler olabilir. Ama bizim arşivlerimiz düzenli olup, bir şey yoktur.

Bu dosyalarımız on yıl bekledikten sonra imha aşamasına geçecek. Çünkü yargıya giden dilekçeler olabilir, buradan bilgi istenebilir.”


 

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