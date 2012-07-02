KEY'de yeni liste açıklandı

Konut Edindirme Yardımı’nda hak sahiplerine yönelik yeni liste açıklandı.



Tasfiye halindeki Emlak Bankası, Konut Edindirme Yardımı ödemelerinden yararlanacak hak sahiplerinin belirlenmesi için yeni bir çalışma yürütüyordu. Kesinleşen liste, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KEY ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından yapılacak.

Konut Edindirme Yardımı için maaşından kesinti yapılan ve şu ana kadar parasını alamayanlar, "www.keyodemeleri.com" internet sitesinden alacakları tutarı bugünden itibaren kontrol edebilecek.

Beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine'ye aktarılacak.