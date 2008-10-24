KEY'de son iki gün

Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri ile itiraz süresi, 27 Ekim'de sona eriyor. Gelecek hafta pazartesi gününden sonra verilecek itiraz dilekçeleri, kurumlar tarafından kabul edilmeyecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şimdiye kadar kuruma 100 binlerce itiraz dilekçesi ulaştı. İtirazların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten yetkililer, gerçekten hak sahibi olup ödemelerinde eksiklik bulunan veya listelerde yer almayan kişilerin yanında, yasada belirtilen nitelikleri taşımadığı, hak sahibi olmadığı halde Bağ-Kur'luların, daha önce KEY yardımı alanların, hatta ''Belki bana da ödenir, bir başvurayım'' diye düşünenlerin bile başvurduğunu söyledi.



İtirazların çok fazla sayıda olması nedeniyle, KEY hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun uyarınca, bu itirazların 2 ay içinde değerlendirilip yeni ödeme listelerinin hazırlanmasının mümkün olmayacağı tahmin ediliyor.



KEY hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5664 sayılı ''Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair'' Kanun 30 Mayıs 2007, kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de 14 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. KEY hak sahipliğinin tespitine esas listeler, bu yıl 28 Temmuz'da mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilirken, ayrıca, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO) tarafından www.keyodemeleri.com adresli internet sitesinden kamuoyuna duyurulmuştu.



Kanunda belirtildiği şekilde, kişilerin tercihleri doğrultusunda, payları oranında EGYO hisse senedi verilmek veya nakit ödenmek suretiyle tasfiye gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar 200 civarında kişi Emlak Konut GYO hissesi talep ederken, Ziraat Bankası aracılığı ile 28 Temmuz'da başlayan ödeme sürecinde bugüne kadar 4 milyon 933 bin 615 kişiye toplam 2 milyar 343 milyon 420 bin YTL nakit ödeme yapıldı.



Resmi Gazete'de toplam 8,5 milyon hak sahibi ilan edilirken, bu kişilere toplam 2,8 milyar YTL KEY ödenmesi öngörülüyordu. Alacak tutarı çok düşük olan çok sayıda hak sahibinin, bu parayı almak için bankaya gitmediği tahmin ediliyor.



Listelerde, bir kısım hak sahibi, TC vatandaşlık numaraları olmadığı için sosyal güvenlik numaraları ile ilan edilmiş, daha sonra yapılan çalışma ile bunlardan 1,1 milyonuna referans numarası veya TC vatandaşlık numarası ile ödeme yapma imkanı getirilmişti.

Hak sahibi olduğunu düşündüğü halde ödeme listelerinde yer almayanlar veya ödeme tutarında eksiklik bulunanların, öncelikle çalıştıkları kuruma, bu kurumdan alacakları belgeler ile ilgili sosyal güvenlik kurumuna başvurması gerekiyor. Yetkililer, uygulamanın 20 yıl önce yapılması ve o dönemde TC vatandaşlık numarası bulunmaması nedeniyle, bazı kimlik eşleştirmelerinde sorun yaşandığını belirtti.



Belgelenmesi durumunda hak sahibinin mirasçıları, konut edindirme yardımı kesintilerini alabiliyor. Hak sahipliği listelerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 5 yıl içinde, hak sahiplerinin, KEY alacaklarını nakit veya hisse senedi olarak EGYO'dan talep etmemeleri durumunda, bu alacaklar, Hazine'ye irat kaydedilecek.



Yasa uyarınca, 27 Ekim'de dolacak itiraz süresinden sonra, ilgili kurumların, hak sahibi vatandaşlara ilişkin yeni listeleri 2 ay içinde Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası'na ulaştırması gerekiyor. Ancak, itiraz sayısının çok fazla olması nedeniyle, 2 aylık (28 Aralık'a kadar olan) listeleme süresinin yetmeyebileceği tahmin ediliyor.



Kanuna göre, Tasfiye Halinde Emlak Bankası da ek listelerde yer alan ve hak sahibi olduğu tespit edilenlere ilişkin nema hesaplamasını yaparak, KEY hak sahipliğinin tespitine esas ek listeleri bir ay içinde daha Emlak Konut GYO'ya gönderecek. KEY hak sahiplerine ilişkin ek listelerin hazırlanması Emlak Konut GYO;ya ulaşmasından sonra ödemeler yine Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.



Yetkililer, itiraz süresinin sona ermesinden sonra vatandaşların bu kez hemen ödeme beklentisine girdiğine işaret ederek, yoğun başvurular nedeniyle kurum elemanlarının çalışmakta zorlandığını vurguladılar ve listeler ilan edilene kadar vatandaşların sabırla beklemesini istediler.



Emlak Bankası'na ulaşan listeler içinde yer alan 3 milyon hatalı işlem de düzeltilmesi için ilgili kurumlara gönderildi. Yeni listelerin oluşturulması ile birlikte bunlara ilişkin ödemelerin en erken gelecek yılın ilk çeyreğinde olabileceği tahmin ediliyor.

