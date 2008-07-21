KEY'de hayal kırıklığı

Vatandaşların aylardır beklediği KEY ödemelerinde sona yaklaşıldı ama milyonlarca kişiyi büyük bir hayal kırıklığı bekliyor.



İSTANBUL - Tam 3 milyon 800 bin kişi KEY'den 1 YTL ile 50 YTL arasında bir para alabilecek.



Milyonlarca kişi Ziraat Bankası'na gittiklerinde kötü bir sürprizle karşılaşacak. Hatta öyle ki bu insanların herhangi gibi banka şubesini gidip gelmek için vereceği dolmuş parası bile KEY'den aldığı paradan daha fazla olacak.



O yüzden ödemelerin başladığı tarihte açılacak olan keyodemeleri.com sitesini yakından takip etmekte yarar var. En azından sadece 1 YTL için hem bankaya gidip gelmenin yaratacağı maddi kayıptan hem de orada sırada bekleyip oluşacak vakit kaybından kurtulmak bu yolla mümkün olacak. Ancak internet şansı olmayanlar Ziraat Bankası şubelerinde yaşayacakları büyük hayal kırıklığına hazır olsunlar.



KEY'de 3 milyon 800 bin kişi 0-50 YTL arasında bir para alacakken, 848 bin kişi de 50-100 YTL arasında bir parayı cebine koyacak. en üst limitten para alacak olanlar ise 1 milyon 145 bin kişi. KEY'de başından sonuna kadar kesinti yapılan bu grup bin YTL'nin üzerinde bir paraya kavuşacak.



ÖDEME TUTARI HAK SAHİBİ SAYISI



0-50 YTL 3.800.000

50-100 YTL 848.000

100-150 YTL 477.000

150-200 YTL 464.000

200-250 YTY 275.000

250-300 YTL 220.000

300-400 YTL 364.000

400-500 YTL 274.000

500-600 YTL 237.000

600-700 YTL 208.000

700-800 YTL 181.000

800-900 YTL 183.000

900-1.000 YTL 163.000

1.000 YTL ve üzeri 1.145.000



Buna göre, 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile 1.000 YTL arasında konut edindirme yardımı parası alacak.









