KEY'de hayal kırıklığı

Vatandaşların aylardır beklediği KEY ödemelerinde sona yaklaşıldı ama milyonlarca kişiyi büyük bir hayal kırıklığı bekliyor.
İSTANBUL - Tam 3 milyon 800 bin kişi KEY'den 1 YTL ile 50 YTL arasında bir para alabilecek.
Milyonlarca kişi Ziraat Bankası'na gittiklerinde kötü bir sürprizle karşılaşacak. Hatta öyle ki bu insanların herhangi gibi banka şubesini gidip gelmek için vereceği dolmuş parası bile KEY'den aldığı paradan daha fazla olacak.
O yüzden ödemelerin başladığı tarihte açılacak olan keyodemeleri.com sitesini yakından takip etmekte yarar var. En azından sadece 1 YTL için hem bankaya gidip gelmenin yaratacağı maddi kayıptan hem de orada sırada bekleyip oluşacak vakit kaybından kurtulmak bu yolla mümkün olacak. Ancak internet şansı olmayanlar Ziraat Bankası şubelerinde yaşayacakları büyük hayal kırıklığına hazır olsunlar.
KEY'de 3 milyon 800 bin kişi 0-50 YTL arasında bir para alacakken, 848 bin kişi de 50-100 YTL arasında bir parayı cebine koyacak. en üst limitten para alacak olanlar ise 1 milyon 145 bin kişi. KEY'de başından sonuna kadar kesinti yapılan bu grup bin YTL'nin üzerinde bir paraya kavuşacak.
ÖDEME TUTARI HAK SAHİBİ SAYISI
0-50 YTL 3.800.000
50-100 YTL 848.000
100-150 YTL 477.000
150-200 YTL 464.000
200-250 YTY 275.000
250-300 YTL 220.000
300-400 YTL 364.000
400-500 YTL 274.000
500-600 YTL 237.000
600-700 YTL 208.000
700-800 YTL 181.000
800-900 YTL 183.000
900-1.000 YTL 163.000
1.000 YTL ve üzeri 1.145.000
Buna göre, 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile 1.000 YTL arasında konut edindirme yardımı parası alacak.