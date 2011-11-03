-KEY'de hak sahiplerinin alacakları nemalandırılacak ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - KEY hesaplarında, ilan edilecek hatasız ve eksiksiz listeler kapsamındaki hak sahiplerinin alacakları, üçer aylık dönemler baz alınarak nemalandırılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Kararnameye göre, hak sahipliğinin tespitinde ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak bankaya ve 31 Mart 2011 tarihinden sonra banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO'ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler halinde EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek. İlan edilen listelerdeki veya 31 Mart 2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi veya tamamlanması için 31 Aralık 2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunda olacak. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmayacak. Başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31 Aralık 2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibariyle bankaya gönderilecek. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibariyle 30 Haziran 2014 tarihine kadar EGYO'ya gönderilecek. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30 eylül 2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek. İlan edilecek hatasız ve eksiksiz listeler kapsamındaki hak sahiplerinin alacakları, üçer aylık dönemler baz alınarak nemalandırılacak. Hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar irat kaydedilecek.