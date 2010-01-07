KEY ödemesi alamayanlara müjde!

T24- KEY kesintilerinin geri ödenmesi hakkındaki düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.



Düzenlemeye göre, bankaya listelerinde isimleri yer almadığı halde, KEY'e hak kazandığını ileri sürenlerin neler yapacağı bugün Resmi Gazete'de yer aldı. Milliyet gazetesinde yer alan haberede Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme şu şekilde:



Bankaya iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına hak kazandığını ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı konusunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili bankaya bildirilecek.

Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak.

Düzeltmeler sonucu hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (EGYO) gönderilecek. Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek.