KEY ödemelerinde tarih belirsiz!

Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, yaptığı açıklamada, KEY hesaplarının ödenmesinde, itirazların cevaplanarak listelerin kendilerine gönderilmesinin son tarihinin 28 Haziran olduğunu hatırlattı.

Söz konusu tarihi dikkate alanların, kendilerine düzeltmeleri göndererek hesaplanmasını istediklerini belirten Sayın, şöyle devam etti:

"Çok evrak var. Düzeltmeler koliler halinde geldi. Arkadaşlarımız gece-gündüz çalışıyorlar. Henüz koliler açılıp bitmiş değil. Bu düzeltmelerde sadece düzeltilen kısımlar girilmiyor, tekrar yeni baştan giriliyor. Bu da zaman alıyor. Ne zaman biteceğini henüz bilmiyoruz. 6 bine yakın kurumdan düzeltmeler geldi, gelmeyen kurumlar da var."

Ödeme tarihine ilişkin bir soru üzerine Sayın, tarih verme imkanı olmadığını, henüz bilgilerin giriş işlemlerinin bitmediğini yineledi.

"Bu konuda süreç, bir zaman söylemek yanıltıcı olur" diyen Sayın, çok fazla düzeltme geldiğini, gece-gündüz çalışılmasına rağmen tarih belirleme imkanı olmadığını kaydetti.

Kurumların değerlendirmeler sonucu hazırladıkları yeni listelerin gönderilme tarihinin en son 28 Haziran olduğunu, bu tarihten sonra gelenleri kabul etme imkanı olmadığını belirten Sayın, "Çünkü kanun bu. Kabul edilirse kanun dışına çıkmış oluruz. Ne problemle karşı karşıya geleceğimizi bilmediğimiz için 28 Haziran'dan sonra gönderilenleri kabul etme imkanı yok" dedi.

Çalışmaların, hesaplamaların devam ettiğini, KEY sahiplerinin, itiraz edenlerin KEY Birimi'ne gelerek sorular sormasının çalışmaları engellediğini anlatan Sayın, "Bizde verilecek hiçbir bilgi yok. Tamamen kurumlarıyla ilgili. Eğer kurumlar bize göndermişlerse onun hesabını yapacağız, daha sonra Resmi Gazete'de ilan edilecek. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ilan edecek, bizim ilan etme yetkimiz yok" diye konuştu.

Alınan bilgiye göre, kurumların ilettiği listeleri KEY birimi inceleyerek son halini verecek, ödenecek tutarları hesaplayacak. Listeler daha sonra Emlak Konut GYO'ya gönderilecek. Emlak Konut GYO, listeleri düzenleyip yine Resmi Gazete'de yayımlayacak.

8,5 milyon kişilik liste yayımlandı

Alınan bilgiye göre, tasfiye kanunu gereğince hiç bir şekilde adlarına para yatırılmayanlara ödeme yapılmıyor. Listeler yayımlandıktan sonra hak sahibi olduğunu düşündüğü halde adı listeler olmayanlar doğrudan kurumlarına başvurup, mahkeme yoluyla bu parayı talep edebilecek.

Kişilerin bir kurumda çalıştıklarını ispat etmeleri yetmiyor. Bu kişiler için kurumların KEY parası tahakkuk ettirmesi gerekiyor. Eğer bu tahakkuk yaptırılmamışsa, kanun gereğince bu kişilere tasfiye kapsamında ödeme yapılmıyor. Bu kişilerin çalıştıkları kuruma dava açıp, paralarını almaları gerekiyor.



KEY paralarının ödenmesine ilişkin 8,5 milyon kişiyi kapsayan ilk liste 27 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu listelere ilişkin itirazlar 28 Ekim 2008'e kadar alınmıştı.

Bu tarihe kadar başvuruda bulunanlardan, konut edindirme yardımına müstahak olanların yardım tutarlarına ilişkin bilgilerin SGK-SSK veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca 28 Aralık 2008 tarihine kadar tamamlanması ve KEY Birimi'ne bildirilmesi gerekiyordu.

Ancak itiraz sayısının çok fazla olması nedeniyle kurumlar yeni listeleri yetiştirememiş, bunun üzerine bütçe kanunu ile bu süre 6 ay uzatılmıştı. Şimdiye kadar Resmi Gazete'de toplam 8,5 milyon hak sahibi ilan edilirken, bu kişilere toplam 2,8 milyar lira KEY ödenmesi öngörülüyordu.

Verilere göre, mayıs ayı sonu itibarıyla, listede isimleri yayımlanan 8,5 milyon kişiden 5 milyon 349 bin 686 kişiye, 2 milyar 529 milyon 987,3 bin lira nakit ödeme yapıldı.

270 kişi 67 bin 824 liralık hisse senedi aldı. Böylece, 5 milyon 349 bin 956 kişiye toplam 2 milyar 530 milyon 55,2 bin liralık KEY ödemesi yapılırken, bunun 41 milyon 344,1 bin lirasını temettü oluşturdu.