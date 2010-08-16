KEY ödemelerinde 2 müjde

T24- Milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği ‘üçüncü KEY ödemelerinde’ geri sayım başladı.





Star'dan Hüseyin Özay'ın haberine göre, yetkililer, üçüncü KEY ödemelerle ilgili olarak hak sahiplerine iki müjde verdi. Kurumlardan gelen bilgilere göre vatandaşlık numarası çakışan yaklaşık 200 bin hak sahibinin bilgileri ayıklandı. Böylece hak sahibi sayısı 1.3 milyondan 1.5 milyona yükseldi. Üçüncü KEY ödemelerine, yüzde 10 oranında da zam yapıldı. Böylece, payları tam olarak yatan bir hak sahibinin alacağı tavan tutar, 1.390 liradan 157 lira artarak 1.547 liraya yükseldi. Rakamlarla üçüncü KEY ödemesi şöyle:



• Üçüncü KEY ödemesinden, birinci ve ikinci ödemelerden yararlanamayan veya eksik alan hak sahipleri yararlanacak. Son gelen 200 bin kişi ile birlikte üçüncü ödemeden 1 milyon 512 bin kişi yararlanacak.

• Üçüncü ödemelerde 1.5 milyon hak sahibine toplam 280 milyon liralık ödeme yapılacak.

• Bu kez hak sahiplerine yüzde 10 zam yapılacak. Hak sahipleri gecikme nedeniyle KEY’lerini zamlı alacak. Bu da tavanda 157 liralık artış getiriyor.

• Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, listeler üzerindeki kontrollerini tamamladı. Resmi Gazete ile görüşmeler başladı. Kısa bir süre içinde listeler yayınlanarak ödemeler başlayacak.