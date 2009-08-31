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Ekonomi

KEY ödemeleri yıl sonuna sarkabilir

Ramazan Bayramı' na yetiştirilmesi planlanan ikinci KEY ödemelerininin 2009 sonuna sarkabileceği ifade edildi.

31 Ağustos 2009 03:00

Ramazan Bayramı' na yetiştirilmesi planlanan ikinci KEY ödemelerininin 2009 sonuna sarkabileceği ifade edildi.

Milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği ikinci KEY ödemelerindeki sıkıntılar halen çözümlenemedi. Star gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı’na kadar yetiştirilmesi planlanan ikinci KEY ödemelerinde liste sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iki aydır 1.5 milyon SSK’lı hak sahibinin listelerini, KEY tutarlarını hesaplayacak olan Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’na teslim etmedi. Hak sahiplerinin listeleri teslim edilmediği için diğer hak sahipleri ile ilgili çalışmalar da tamamlanamıyor. Dolayısıyla, ikinci KEY ödemelerinin kısa vadede gerçekleşmesi zor görülüyor.

Ödemeler yıl sonuna kalabilir

İkinci KEY ödemeleri yaklaşık 5.8 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Birinci KEY ödemesi geçtiğimiz yıl temmuz sonunda yapılmıştı. İkinci KEY ödemesinin ise en geç bayram öncesi yapılması planlanıyordu. Bununla ilgili olarak, kurumlar arasında yoğun bir KEY görüşme trafiği gerçekleştiriliyor. Ancak bu görüşmelere rağmen SSK’lı hak sahipleri konusunda bir ilerleme sağlanamadı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın talimatı üzerine, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı başkanlığında bir toplantı yapılması ve soruna çözüm aranması kararlaştırıldı. Yetkililer, ikinci KEY ödemelerine ilişkin süreyi tekrar uzatmayı tartışıyor. Eğer yeni bir erteleme olursa, ikinci KEY ödemelerinin, 2009 sonuna kalması söz konusu olacak.

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