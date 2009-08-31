KEY ödemeleri yıl sonuna sarkabilir

Ramazan Bayramı' na yetiştirilmesi planlanan ikinci KEY ödemelerininin 2009 sonuna sarkabileceği ifade edildi.
Milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği ikinci KEY
ödemelerindeki sıkıntılar halen çözümlenemedi. Star gazetesinin
haberine göre, Ramazan Bayramı’na kadar yetiştirilmesi planlanan ikinci
KEY ödemelerinde liste sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK), iki aydır 1.5 milyon SSK’lı hak sahibinin listelerini, KEY
tutarlarını hesaplayacak olan Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’na teslim
etmedi. Hak sahiplerinin listeleri teslim edilmediği için diğer hak
sahipleri ile ilgili çalışmalar da tamamlanamıyor. Dolayısıyla, ikinci
KEY ödemelerinin kısa vadede gerçekleşmesi zor görülüyor.
Ödemeler yıl sonuna kalabilir
İkinci KEY ödemeleri yaklaşık 5.8 milyon
kişiyi ilgilendiriyor. Birinci KEY ödemesi geçtiğimiz yıl temmuz
sonunda yapılmıştı. İkinci KEY ödemesinin ise en geç bayram öncesi
yapılması planlanıyordu. Bununla ilgili olarak, kurumlar arasında yoğun
bir KEY görüşme trafiği gerçekleştiriliyor. Ancak bu görüşmelere rağmen
SSK’lı hak sahipleri konusunda bir ilerleme sağlanamadı. Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın talimatı üzerine, Hazine
Müsteşarı İbrahim Çanakçı başkanlığında bir toplantı yapılması ve
soruna çözüm aranması kararlaştırıldı. Yetkililer, ikinci KEY
ödemelerine ilişkin süreyi tekrar uzatmayı tartışıyor. Eğer yeni bir
erteleme olursa, ikinci KEY ödemelerinin, 2009 sonuna kalması söz
konusu olacak.