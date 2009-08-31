KEY ödemeleri yıl sonuna sarkabilir

Milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği ikinci KEY ödemelerindeki sıkıntılar halen çözümlenemedi. Star gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı’na kadar yetiştirilmesi planlanan ikinci KEY ödemelerinde liste sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iki aydır 1.5 milyon SSK’lı hak sahibinin listelerini, KEY tutarlarını hesaplayacak olan Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’na teslim etmedi. Hak sahiplerinin listeleri teslim edilmediği için diğer hak sahipleri ile ilgili çalışmalar da tamamlanamıyor. Dolayısıyla, ikinci KEY ödemelerinin kısa vadede gerçekleşmesi zor görülüyor.

Ödemeler yıl sonuna kalabilir