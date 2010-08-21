-KEY ÖDEMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, 1,3 milyon kişiye ödeme yapılmasına ilişkin liste, Resmi Gazete'nin yarınki mükerrer sayısında yayımlanacak. Listenin yayımlanmasından sonra, ödemeler 23 Ağustos'ta başlayacak. Ziraat Bankası'nı KEY ödemelerine ilişkin ödeme takvimini açıkladı. Buna göre, TC kimlik numarasındaki son 2 rakama göre, hak sahipleri 3 Eylül gününe kadar Ziraat Bankası şubelerinden KEY paralarını alabilecek. Listede ismi bulunanlar, tahsis edilen ödeme günün beklemeden, Ziraat Bankası ATM'lerinden parasını çekebilecek. 3 Eylül'den sonra, kimlik numarasındaki son 2 rakama bakılmadan, şubelere başvuran hak sahiplerine ödeme yapılabilecek. Emlak Konut GYO, yaptığı çalışmalar sonucunda, 1 milyon 496 bin 796 kayıt içeren KEY ödeme listesini kesinleştirmişti. Bir kişi hakkında, çalıştığı yerlere göre birkaç kayıt bulunabildiği için, liste kapsamında 1,3 milyon kişi civarında kişiye ödeme yapılacağı belirtiliyor. Liste kapsamında, 1,3 milyon kişiye, yaklaşık 280 milyon lira KEY parası ödenecek. Ziraat Bankası ve Emlak Konut GYO'dan konu ile ilgili verilen bilgiye göre, vatandaşların, Ziraat Bankası'na başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayınlanan listelerde isminin bulunup bulunmadığını Emlak Konut GYO'nun ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulamaları gerekiyor. İlgili kanun ve yönetmelik gereği Tasfiye Halinde Emlak Bankası AŞ tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazete'de yarın ilan edilecek. Hak sahipleri, alacakları KEY tutarlarını, bu tarihten itibaren ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulayabilecek. TC kimlik numarası (TCKN) ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, TCKN ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da KEY hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (kesintilerini yatıran kurumlara), bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerektiği belirtildi. KEY ödemeleri, Türk vatandaşlarına TCKN ile, yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak. Kurumlar tarafından TCKN ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılmayacak. Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekiyor. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacak. İlgili kanun uyarınca Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar, Hazine'ye irad kaydedilecek. TCKN/Yabancı Kimlik numaralarının son iki rakamına göre KEY hak sahiplerine ödeme tarihleri şöyle: KİMLİK NUMARASININ SON İKİ RAKAMI ÖDEME TARİHİ --------------------------------- -------------------- 00, 02, 04, 06, 08, 10 23/08/2010 Pazartesi 12, 14, 16, 18, 20, 22 24/08/2010 Salı 24, 26, 28, 30, 32, 34 25/08/2010 Çarşamba 36, 38, 40, 42, 44, 46 26/08/2010 Perşembe 48, 50, 52, 54, 56, 58 27/08/2010 Cuma 60, 62, 64, 66, 68 31/08/2010 Salı 70, 72, 74, 76, 78 01/09/2010 Çarşamba 80, 82, 84, 86, 88 02/09/2010 Perşembe 90, 92, 94, 96, 98 03/09/2010 Cuma