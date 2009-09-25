KEY ödemeleri ne oldu?

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ''KEY ödemelerinin neden yapılmadığını'' sordu. Kart, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, ''Ramazan Bayramı öncesinde 5 milyon 800 bin kişiye yapılacağı belirtilen KEY ödemesinin akıbeti hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmediğini'' belirtti.

Kart, ödemelerin neden yapılmadığını, ödeme takvimini ve ödeme tutarını sordu. CHP'li Kart, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği bir başka önergede ise Konya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.5 ve 4.7 büyüklüğündeki depremleri gündeme getirerek, ''Yapı denetim firmalarının Konya'da görev yapması neden engellenmiştir? Bu engelleme neden devam etmektedir?'' sorusunu yöneltti.