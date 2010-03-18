KEY ödemeleri başlıyor

T24 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerine Ziraat Bankası kanalıyla yapılacak ödemelere, 22 Mart Pazartesi günü başlanacak.



KEY ödemeleri 8 Aralık 2009 tarihli 5939 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik gereğince Ziraat Bankası kanalıyla 22 Mart-2 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacak.



Bu çerçevede Emlak Bankası A.Ş. tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere 21 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilecek ve hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları bu tarihten itibaren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin internet sitesinde sorgulanabilecek.



KEY ödemeleri Türk vatandaşlarına T.C. Kimlik Numarasıyla yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No ve Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılmayacak.



T.C. Kimlik No ve yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, kimlik no ve yabancı kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da KEY hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara, bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekecek.



T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Şubeleri'nden T.C. Kimlik No veya Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacak.





Paralar ATM'den alınabilecek



KEY hak sahiplerinden Ziraat Bankası'nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, ilk günden itibaren tabloda belirtilen günleri beklemeden Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını alabilecekler.



KEY ödemeleri nakit olarak yapılabileceği gibi 9 Nisan 2010 tarihine kadar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) hisse senedi verilmek suretiyle de yapılabilecek. 9 Nisan 2010 tarihinden itibaren hisse senedi verilmek suretiyle ödeme yapılmayacak.



Hisse senedi talep edecek hak sahipleri Ziraat Bankası Şubeleri'ne bireysel olarak başvuracaklar. Hisse senedi talep edecek hak sahipleri bankadan hisse senedi hak sahipliğine ilişkin dekont alacaklar. Hisse senedi ilmühaberlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Emlak Konut Gayri Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ilan edilecek.



Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen ya da vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekecek. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacak.



İlan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilecek.









