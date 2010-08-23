-KEY ÖDEMELERİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri bugün başlıyor. Hak sahipleri, TC kimlik numarasındaki son 2 rakama göre, 3 Eylüle kadar Ziraat Bankası şubelerinden KEY paralarını alabilecek. Listede ismi bulunanlar, tahsis edilen ödeme gününü beklemeden, Ziraat Bankası ATM'lerinden parasını çekebilecek. 3 Eylülden sonra, kimlik numarasındaki son 2 rakama bakılmadan, şubelere başvuran hak sahiplerine ödeme yapılabilecek. İlgili kanun ve yönetmelik gereği Tasfiye Halinde Emlak Bankası AŞ tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazete'nin dün yayımlanan mükerrer sayısında ilan edilmişti. Vatandaşların, Ziraat Bankasına başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanan listelerde isminin bulunup bulunmadığını Emlak Konut GYO'nun ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulamaları gerekiyor. KEY ödemeleri, Türk vatandaşlarına kimlik numarasıyla, yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak. TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik numaralarının son iki rakamına göre KEY hak sahiplerine ödeme tarihleri şöyle: KİMLİK NUMARASININ SON İKİ RAKAMI ÖDEME TARİHİ --------------------------------- -------------------- 00, 02, 04, 06, 08, 10 Bugün 12, 14, 16, 18, 20, 22 24/08/2010 Salı 24, 26, 28, 30, 32, 34 25/08/2010 Çarşamba 36, 38, 40, 42, 44, 46 26/08/2010 Perşembe 48, 50, 52, 54, 56, 58 27/08/2010 Cuma 60, 62, 64, 66, 68 31/08/2010 Salı 70, 72, 74, 76, 78 01/09/2010 Çarşamba 80, 82, 84, 86, 88 02/09/2010 Perşembe 90, 92, 94, 96, 98 03/09/2010 Cuma