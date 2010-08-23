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Ekonomi

KEY ÖDEMELERİ BAŞLADI ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 12:00

-KEY ÖDEMELERİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri bugün başlıyor. Hak sahipleri, TC kimlik numarasındaki son 2 rakama göre, 3 Eylüle kadar Ziraat Bankası şubelerinden KEY paralarını alabilecek. Listede ismi bulunanlar, tahsis edilen ödeme gününü beklemeden, Ziraat Bankası ATM'lerinden parasını çekebilecek. 3 Eylülden sonra, kimlik numarasındaki son 2 rakama bakılmadan, şubelere başvuran hak sahiplerine ödeme yapılabilecek. İlgili kanun ve yönetmelik gereği Tasfiye Halinde Emlak Bankası AŞ tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazete'nin dün yayımlanan mükerrer sayısında ilan edilmişti. Vatandaşların, Ziraat Bankasına başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanan listelerde isminin bulunup bulunmadığını Emlak Konut GYO'nun ''www.keyodemeleri.com'' adresinden sorgulamaları gerekiyor. KEY ödemeleri, Türk vatandaşlarına kimlik numarasıyla, yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak. TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik numaralarının son iki rakamına göre KEY hak sahiplerine ödeme tarihleri şöyle:           KİMLİK NUMARASININ SON İKİ RAKAMI                   ÖDEME TARİHİ      ---------------------------------                --------------------      00, 02, 04, 06, 08, 10                            Bugün      12, 14, 16, 18, 20, 22                            24/08/2010 Salı      24, 26, 28, 30, 32, 34                            25/08/2010 Çarşamba      36, 38, 40, 42, 44, 46                            26/08/2010 Perşembe      48, 50, 52, 54, 56, 58                            27/08/2010 Cuma      60, 62, 64, 66, 68                                31/08/2010 Salı      70, 72, 74, 76, 78                                01/09/2010 Çarşamba      80, 82, 84, 86, 88                                02/09/2010 Perşembe      90, 92, 94, 96, 98                                03/09/2010 Cuma

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