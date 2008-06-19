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Ekonomi

KEY ödemeleri 7 Temmuz’da

Konut Edindirme Yardımı hesapları 7 Temmuz’dan sonra ödenmeye başlıyor.

19 Haziran 2008 03:00

Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri için geçtiğimiz hafta Hazine Müsteşarlığı ile yapılan toplantı sonrasında takvim netleştirildi. Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu hafta sonu tasfiye edilen Emlak Bankası’ndan hak sahiplerinin listesini alacak.

Listeler kurumun web sitesi ve gazetelerden vatandaşlara duyurulacak. Hak sahipleri ödeme tutarlarını T.C. kimlik numaralarını girerek kurumun internet sitesinden öğrenebilecek.

7-20 TEMMUZ ARASINDA ÖDENECEK

Emlak Konut, 30 Haziran’a kadar da ödemeye hak kazananların listesini Ziraat Bankası’na gönderecek. Kurumun Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, bankanın çalışmalarını tamamladığını belirterek, 7 Temmuz ile 20 Temmuz arasında ödeme için müsait olduğunu söyledi.

Hak sahipleri bu tarihlerde kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, T.C. kimlik numaralarıyla KEY hesaplarında biriken parayı alabilecek. Hisse senedi almak isteyenlere ise banka tarafından dekont verilecek. Günlük olarak da talepte bulunanlar Emlak Konut’a raporlanacak.

8.4 MİLYON KİŞİYE ÖDEME

Toplam 8 milyon 400 bin kişiye 2.9 milyar YTL’lik ödeme yapılacak. 1986-1995 arasında hesaplarına eksiksiz para yatırılmışsa ödenecek en yüksek tutar 1.400 YTL olacak.

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