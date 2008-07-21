KEY ödemeleri 28 Temmuz'da başlıyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, ilgili Kanunu Cumhurbaşkanı’nın onaylaması halinde Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerine 28 Temmuz’da başlayacaklarını söyledi.

Çağlar, KEY ödemelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KEY ödemeleriyle ilgili yasanın Mecliste kabul edilmesinin ardından Hazine ve Ziraat Bankasının hazırlıklarını tamamladığını ve 8.5 milyon hak sahibinin bilgilerinin kendilerine geldiğini bildirdi.

Ödeme şekli ve tutarlarıyla ilgili bilgi veren Çağlar, 8.5 milyon kişiye toplam 2.8 milyar YTL ödeneceğini söyledi. Çağlar, en yüksek ödeme tutarının 1,391 YTL olduğunu belirterek, 1 YTL alacağı olan hak sahibinin de bulunduğunu ifade etti.

Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibini 0-50 YTL arasında alacağı olanların oluşturduğunu belirten Çağlar, bu dilimde 3 milyon 800 bin kişinin bulunduğunu kaydetti. Çağlar 1 milyon ve üzerinde alacağı olanların sayısının ise 1 milyon 145 bin olduğunu söyledi.

ÖDEME TUTARLARI VE HAK SAHİBİ SAYISI

Çağlar, KEY’de ödeme tutarları ve hak sahibi sayısını da dilimler halinde şöyle sıraladı:



ÖDEME TUTARI / HAK SAHİBİ SAYISI

0-50 YTL: 3.800.000

50-100 YTL: 848.000

100-150 YTL: 477.000

150-200 YTL: 464.000

200-250 YTL: 275.000

250-300 YTL: 220.000

300-400 YTL: 364.000

400-500 YTL: 274.000

500-600 YTL: 237.000

600-700 YTL: 208.000

700-800 YTL: 181.000

800-900 YTL 183.000

900-1.000 YTL: 163.000

1.000 YTL ve üzeri: 1.145.000



Buna göre, 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile 1.000 YTL arasında konut edindirme yardımı parası alacak.



1.000 YTL’NİN ÜZERİNDE ALACAĞI OLANLARA KREDİ İMKANI



Çağlar, Ziraat Bankasının 1000 YTL ve üzerinde alacağı olanlar için komisyon ücreti ve faiz oranında avantaj sağlayarak, alacağının 10 katına kadar kredi verilmesine yönelik çalışmaları olduğunu da bildirerek, şunları söyledi:

"1.000 YTL üzerinde alanlara böyle bir kredi ürünü geliştirelim diye düşündük. Mesela KEY’den 1.000 YTL alacaksanız. O kişiye eğer kredi veriminde bir problem yoksa, ’size 10 bin YTL vereyim, bunu 10 taksitte bana ödeyin’ veya ’size 5 katını vereyim, 20 taksitte bana ödeyin’ şeklinde bir kredilendirme yapacağız. Nemanın başka bir versiyonu gibi. Kendilerine ödenecek rakamı peşin ödenen bir komisyon veya bu işin peşin ödenen bir faiziymiş gibi kabul edip, geri kalan 10 taksitte herhangi bir komisyon ya da faiz telaffuz etmeyeceğiz."

Bunun herkes kredilendirilecek anlamı taşımadığını da kaydeden Çağlar, "Tabii ki çok büyük volum oluşur oluşmaz bilmiyoruz. Ama insanların derdine derman olabilecek gibi bir rakam ortaya çıkar. 5 ya da 10 bin YTL bir işini görür. Oysaki 1.000 YTL ödediğimiz bir kişi onu çok bir şey de kullanamayabilir" dedi.

Çağlar, kredi vermede kefil istenmeyeceğini, ancak kredi kayıt merkezinden gerekli sorgulamaların yapılacağını ifade etti.

Çağlar, KEY’in konut edindirme yardımı olduğunun anımsatılarak, "Konut kredisi verir misiniz?" sorusu üzerine, "Konut kredisi zaten veriyoruz. Ama bununla ilgili diyorsanız. Bundan bir konut kredisi olmaz. Hepsi çok küçük rakamlar en üst olana 10 katını verseniz bile 13-14 bin YTL’ye yakın para. Yani onunla bir ..." diye konuştu.



ÖDEME ŞEKLİ



Çağlar, ödeme için tüm hak sahipleri adına hesap açılacağını ifade ederek, hak sahibinin alacağını kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarasıyla herhangi bir şubeden alabileceğini söyledi. Çağlar, "Herkes büyük merakla gelecek. Ama geldiğinde, ’1 YTL-5 YTL nereden çıktı’ diye bakacak. Çünkü insanlar bunun nema gibi büyük rakamlar olduğunu düşünebilir" diye konuştu.

Çağlar, kurumların istemesi halinde kamu-özel ayrımı olmadan nemada olduğu gibi toplu ödeme yapılabileceğini belirtti.

Çağlar, ayrıca bankalara borcu bulunan hak sahiplerinin alacağına haciz koyabileceklerini de vurguladı.



"KİMSENİN ZARARINA İŞLEM YAPMA LÜKSÜ YOK"



Çağlar, Ziraat Bankasının zararına kredi verdiği yönündeki söylemlerin belirtilmesi üzerine, kimsenin zararına işlem yapma lüksüne sahip olmadığını belirterek, "Biz de böyle bir lükse sahip değiliz" dedi.

Çağlar, "Zararına verdiğini iddia edenler son toplanan mevduat rakamına bakarlar. Mesela bugün 20 ile mevduat topluyorsunuz ama çok iyi firmalar 17 ile kredi veriyorsunuz. Sadece buna baktığınız zaman 20’ye mal alıp, 17 ile satıyormuş gibi, zararına işlem yapıyorsunuz gibi algılanabilir. Oysaki bankaların özkaynakları, daha düşük topladıkları mevduatları var. Son toplanan mevduatın maliyetiyle verilen krediyi mukayese etmemek lazım" açıklamasında bulundu.



