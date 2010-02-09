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Ekonomi

KEY ödeme listeleri Şubat'ın 2. yarısında hazır

Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödeme listelerinin Şubat ayının ikinci yarısında tamamlanıp, Emlak GYO'ya gönderileceği belirtildi.

09 Şubat 2010 02:00

T24 - Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödeme listelerini Şubat ayının ikinci yarısında bitirip, göndereceklerini tahmin ettiklerini kaydetti. Sayın, basında yer alan ödeme tarihi bildirilen haberlerinin aslı olmadığını da sözlerine ekledi.

Sayın, listeleri bu ayın ikinci yarısında bitirip Emlak GYO'ya göndereceklerini tahmin ettiklerini, bunun dışında ödeme tarihinin tamamen Emlak GYO'nun Resmi Gazete'de ilanıyla ilgili olduğunu söyledi.

KEY hesaplarının tasfiyesi amacıyla geçen yıl 17 Aralık'ta çıkarılan kanun uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşların, hak sahipleri listelerini 17 Ocak'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY birimine iletmeleri gerektiğini hatırlatan Sayın, ''Halen ayın 17'sinden evvel postaya verilen evrak çıkıyor. Onlar tetkik edilip, sisteme girildikten sonra, Şubat'ın ikinci yarısında Emlak GYO'ya nemaların hesaplanarak gönderileceği tahmin ediliyor. Ödemeler tamamen Emlak GYO'nun kontrolünden, Resmi Gazete'de ilanından sonra başlayacak'' diye konuştu.

Sayın, basında yer alan ödeme tarihi bildirilen haberlerinin aslı olmadığını sözlerine ekledi.

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