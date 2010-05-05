Key mağdurlarını sevindirecek karar

T24-

Jandarma Genel Komutanlığından emekli olan davacı, isminin Resmi Gazetede yayımlanan KEY listesinde olmaması nedeniyle görevli olduğu 1987-1995 yılları arasında kendisinden kesilen KEY tutarlarının ödenemesi istemiyle komutanlığa başvuruda bulundu. Komutanlıkta, söz konusu başvuruyu ret etti. Bunun üzerine memur, konuyu Ankara 14. İdare Mahkemesine taşıdı.



Davayı görüşen mahkeme, hak sahibi kavramına açıklık getirdikten sonra, 5664 sayılı Kanunun 3/3 bendinde yer alan “Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşa aittir” hükmü gereğince JGK’nın sorumlu kurum olduğuna karar verdi.



Mahkeme heyeti daha sonra JGK’dan konut edindirme yardımı kesintilerini talep ederek, gelen bilgilerde 1994 ve 1995 yılı için konut edindirme yardımı tahakkuku yapılmadığını da belirtti. Davacıya bugüne kadar herhangi bir ücret ödenmediğinin altın çizen mahkeme, söz konusu işlemin Anayasa’ya da aykırı olduğunu kaydederek, işlemin hukukla bağdaşmadığı kanaatine vardı.



Mahkeme kararında, emekli memura hak sahibi olduğu miktarın ödenmesi ve sonraki KEY listesinde isminin çıkması halinde mükerrer ödemenin önüne geçilebilmesi için kararın bir örneğinin JGK tarafından Türkiye Emlak Bankası ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bildirilmesi gerektiğine karar verdi. (haberturk)