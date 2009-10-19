T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KEY mağdurlarına kötü haber

Kamu Edindirme Yardımı ödemesini çok az kişi geri aldı. Diğerleri bekliyor ama 1 milyon 350 bin KEY mağduruna kötü haber var.

19 Ekim 2009 03:00

Kamu Edindirme Yardımı ödemesini çok az kişi geri aldı. Diğerleri bekliyor ama 1 milyon 350 bin KEY mağduruna kötü haber var.

KEY ödemeleriyle ilgili yasa yürürlülüğünü kaybetti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, KEY ödemeleriyle ilgili çıkan yasanın artık yürürlülüğünü kaybettiği için çalışmaların yapılamadığını kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen, 1 milyon 350 bin KEY (Konut Edindirme Yardımı) mağdurları için Genel Başkanı Bircan Akyıldız başkanlığında Konfederasyon’a bağlı sendikaların genel başkanları ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ı ziyaret etti.

Akyıldız, birçok KEY mağdurunun ödemeyi beklediğini ve ödemelerin zamanıyla ilgili kimsenin muhatap olmadığından duyulan rahatsızlığı vurguladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar ise, banka olarak kendilerinin de elinden bir şey gelmediğini belirtti. Kendisinin de KEY mağduru olduğunu belirten Çağlar, KEY ödemeleriyle ilgili çıkan yasanın artık yürürlülüğünü kaybettiği için çalışmaların yapılamadığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24