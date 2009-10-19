KEY mağdurlarına kötü haber

Kamu Edindirme Yardımı ödemesini çok az kişi geri aldı. Diğerleri bekliyor ama 1 milyon 350 bin KEY mağduruna kötü haber var.

KEY ödemeleriyle ilgili yasa yürürlülüğünü kaybetti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, KEY ödemeleriyle ilgili çıkan yasanın artık yürürlülüğünü kaybettiği için çalışmaların yapılamadığını kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen, 1 milyon 350 bin KEY (Konut Edindirme Yardımı) mağdurları için Genel Başkanı Bircan Akyıldız başkanlığında Konfederasyon’a bağlı sendikaların genel başkanları ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ı ziyaret etti.

Akyıldız, birçok KEY mağdurunun ödemeyi beklediğini ve ödemelerin zamanıyla ilgili kimsenin muhatap olmadığından duyulan rahatsızlığı vurguladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar ise, banka olarak kendilerinin de elinden bir şey gelmediğini belirtti. Kendisinin de KEY mağduru olduğunu belirten Çağlar, KEY ödemeleriyle ilgili çıkan yasanın artık yürürlülüğünü kaybettiği için çalışmaların yapılamadığını kaydetti.

