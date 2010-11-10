-KEY LİSTESİ ANSİKLOPEDİLERİ SOLLADI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında şimdiye kadar, her biri ortalama 2 bin sayfalık 117 cilt Resmi Gazete basıldı. Şimdiye kadar KEY listelerinin yayımlandığı Resmi Gazete sayılarının ağırlığı 350 kilogramı, uzunluğu ise 11 metreyi geçti. Ortalama 2 bin sayfalık bir Resmi Gazete sayısının yüksekliği 9,5 cm, ağırlığı ise 3 kg civarında bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, şimdiye kadar toplam 231 bin 97 sayfadan oluşan 117 ciltlik Resmi Gazete yayımlandı. Özel bilgileri içermesi, maliyet ve basım zorluğu nedeniyle söz konusu Resmi Gazete'lerden, ortalama 4-5'er ciltlik basılırken, listeler aynı zamanda ''www.keyodemeleri.com'' internet adresinden ilan edildi. İnternet sitesinden, hak sahipleri sadece kendi kimlik veya sigorta numaralarını girerek sorgulama yapabiliyorlar. Toplam 8,5 milyon hak sahibinin isimlerinin yer aldığı ilk KEY Ödeme listesi 27 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı olarak yayımlandı. Toplam 80 ciltten oluşan listenin yer aldığı Resmi Gazete'nin ciltlerinden 3'er adet basıldı ve birer nüsha Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'a gönderildi, biri de Resmi Gazete arşivinde tutuldu. KEY'de ikinci ödeme listesi, 16 Ocak 2009'da 2 cilt, üçüncü ödeme listesi 21 Mart 2010'da 16 cilt, dördüncü ödeme listesi 22 Ağustos 2010'da 17 cilt ve son olarak beşinci ödeme listesi bugün (10 Kasım 2010) 2 cilt halinde yayımlandı. Kanunen, tasfiye süresinin sonuna kadar 2 KEY listesi daha yayımlanacak. Büyük hacimli ansiklopedilerin cilt sayısının ortalama 35-40 olduğu dikkate alınırsa, KEY listelerinin yer aldığı Resmi Gazete'lerin cilt sayısı, ansiklopedileri çok gerilerde bıraktı. Hak sahiplerine ilişkin Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY Birimi tarafından hazırlanan beşinci liste, Emlak Konut GYO tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Liste, ilk cildinin yüksekliği 9,5 cm, ağırlığı ise 3,08 kg olan 2 ayrı cilde sığdırılabildi. Toplam 2930 Resmi Gazete sayfasında yer alan liste, Emlak Konut GYO'nun ''www.keyodemeleri.com'' internet adresinden de sorgulanabilecek. Liste kapsamında, 139 bin 8 kişiye toplam 48 milyon 682 bin 483,5 lira ödeme yapılacak. Hak sahipleri, alacakları KEY tutarlarını ''www.keyodemeleri.com'' internet adresinden sorguladıktan sonra, Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecek. KEY ödemeleri Türk vatandaşlarına TC Kimlik Numarasıyla (TCKN), yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak. KEY tutarını almak üzere bankaya yapılacak başvurularda hak sahiplerinin, kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları, işlemlerinin kısa sürede yapılması açısından önem taşıyor. KEY hak sahiplerinden Ziraat Bankası'nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Ziraat Bankkartı bulunanlar, ATM'lerden paralarını alabilecekler.