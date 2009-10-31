KEY listeleri ile ilgili suç duyurusu

KESK'e bağlı sendikalara üye bir grup, "Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerinden ödeme yapılmayanların listesini açıklamayarak, görevini kötüye kullandığını" iddiasıyla bazı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

KESK Genel Başkanı Evren, suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Evren, KEY alacaklarının ödenmesini düzenleyen yasa ve yönetmeliğe rağmen, halen yüz binlerce memurun alacağını alamadığını ifade etti.

Ödemelere ilişkin KEY listelerinin "yetkililer tarafından geciktirildiğini" öne süren Evren, "Hiç ödeme yapılmayan veya gülünç düzeyde rakamlar belirlenen bir buçuk milyona yakın emekçinin itirazını sumen altı etmeye çalışıyorlar" dedi.

"Yasalara aykırı davranarak, haklarını gasp edenler hakkında suç duyurusunda" bulunacaklarını söyleyen Evren, kamu emekçilerinin KEY alacaklarının, en kısa sürede, faiziyle birlikte ödenmesini istedi. Evren, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.

KESK'in avukatı Oya Aydın'ın verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, SGK Başkanı Mehmet Emin Zararsız, SGK Yönetim Kurulu üyeleri ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyelerinin, KEY ödemelerine ilişkin listelerin hazırlanmamasında kusurları bulunduğu ileri sürülerek, "görevi kötüye kullanmak" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.