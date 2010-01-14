KEY listeleri hatalı

T24- Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların hak sahibi listelerini Tasfiye Halinde Emlak Bankası'na iletmesi için sürenin dolmasına 4 gün kalırken, şu ana kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY birimine yapılan başvuruların yüzde 50'sinin hatalı olduğu anlaşıldı.

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, hak sahiplerinin listelerini gönderen ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bildirimlerin yüzde 50'sinin hatalı olduğunu söyleyerek, KEY alacaklılarının mağdur duruma düşmemesi için evrakların bir kez daha kontrol edilmesini istedi.

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların listelerini göndermeye başladığını söyledi. Sayın, şu ana kadar Tasfiye Halinde Emlak Bankası'na gelen KEY listelerin yüzde 50'sinin yine hatalı olduğunu belirtti. KEY biriminin gelen listelerin doğruluk kontrollerini yaptığını vurgulayan Sayın, daha önce gönderdikleri evrakın hatalı olduğu belirtilmesine karşın, yine aynı hataların yapıldığını kaydetti. Sayın, "Maalesef, belge imzalayanlar neyi imzaladıklarını bilmiyor. Hiç TC kimlik numarasında hata çıkar mı? Sırf TC kimlik numarası hatalı olduğunda, geri yollamayıp, sistemden kendimiz bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Başvuru bildirimlerinin 3 milyonu aşması bekleniyor

Zeki Sayın, hesapları doğru olanların listelerinin şubatta Emlak Gayrimenkul Yatırım ortaklığına (EGYO) iletileceğini açıkladı. Sayın, EGYO'nun listeleri kontrol edip, Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından, ödemelerin yapılacağını bildirdi. Belediyelerin birçok çalışanın parasını zamanında yatıramadığını, bu nedenle paraları olsa da işçilere KEY hesaplarını ödeyemediğini aktaran Sayın, "Yeni düzenlemeyle bunun yolu açıldı. Yasayı dayanak göstererek, 789 tane belediyeden bildirim geldi. Başvuru süresinde yapılan bildirimlerin 3 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. KEY kapsamında daha önce açıkladığımız 8 milyon 630 bin kişinin üzerine çıkılıp, 9 milyon kişiyi bulması söz konusu olacak" dedi.

2 Yılda 40 bin evraka cevap verildi

KEY ödemeleriyle ilgili son iki yıl içinde 40 bin evrağa cevap verdiklerini dile getiren Zeki Sayın, "Biz kurumlarla muhatabız. Buna karşın KEY alacaklıları doğrudan bize yazı yolluyor. Kanunu ve yönetmeliği tam okumuyorlar. Bize soruyorlar. Biz 14-15 kişiyle 40 bin evraka cevap verdik" diye konuştu.

Sayın, vatandaşın mağdur edilmemesi için kurumlara şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle bir sayfa içerisinde 20 kişinin ismi varsa, bunlardan iki tanesinin hatalı olduğu bildiriliyorsa, kurum sadece bu hatalı isimleri düzeltmeli. Tüm listeyi tekrar yollamamalı. Aksi halde mükerrer gönderilmiş oluyor. Diyelim bir kişi üç farklı ilde çalışmış. Bunlar Adana, Samsun ve İstanbul olsun. İstanbul evrakı gönderirken, Adana'yı, Samsun'u katarak göndermesin. Zaten bu iller bilgiye daha önce vermiş. Bu da mükerrere neden oluyor. Herkes kendine ait bilgileri versin. Lütfen Emlak Tasfiye'nin hatalı olduğu için gönderdiği evrakı iyice okusunlar. Ona göre cevap versinler. Listeler merkezi sistem içinde gönderiliyorsa, diyelim defterdarlık gönderiyorsa, tahakkuk şubeleri bize direk göndermesin. Bağlı olduğu birim vasıtasıyla göndersinler. Aksi takdirde hem evrak sayısı çoğalıyor. Hem de yanlışlık artıyor. KEY alacaklılarının mağdur olmasını önlemek için lütfen evrakları bir kez daha gözden geçirsinler."

Başvurular 17 Ocak'a kadar yapılacak

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların, hak sahipleri listelerini 17 Ocak'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY birimine iletmeleri gerekiyor. Sözkonusu başvurular, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri 3'er aylık dönemler halinde bankaya gönderecek. Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010'dan sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılmayacak.