KEY itirazları için son 1 ay

Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerine 28 Temmuz'dan başlandı ama ilk günden ne hak sahiplerinin ne de sistemin sorunları bitmedi.



Beklediğinden azıyla yetinenler de oldu, hakkı olduğunu düşündüğü parayı alabilmek için itiraz edenler de. Henüz itiraz etmeyenlerin ise son bir ayı kaldı. İtiraz başvuruları 28 Ekim'e kadar yapılabilecek. İtiraz değerlendirmeleri ise iki ay içinde yapılacak.



Kayıtlarda sadece SSK ve Emekli Sandığı numarasıyla yer alanlar da KEY ödemelerinin yapıldığı ilk günlerde paralarını alamadı. Onların sorunları da son iki hafta içinde çözüldü ve Ziraat Bankası şubelerine ödeme listeleri gönderildi.



Pek çok hak sahibi herhangi bir sorunla karşılaştıklarında nereye başvuracaklarını bilmedikleri için KEY ile ilgili yapılan her açıklama, Ziraat Bankası şubelerinde izdiham yaşanmasına neden oluyor. İşte hak sahiplerinin KEY ödemeleri hakkında merak ettiği her şey ve yanıtları...



TC kimlik numarası şart



Ödemeler tek başına Emekli Sandığı ya da Sosyal Güvenlik numarasıyla yapılmıyor. O yüzden KEY paralarını alabilmek için bir an önce TC kimlik numarasını öğrenmek ve tüm başvuruları bu numarayla yapmak gerekiyor.



Ölmüş hak sahibinin varisi alabilecek



Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına dayanılarak yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümü aslen/vekaleten birlikte başvuracak veya miras ortaklığına temsilci atanabilecek. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne ilişkin mahkeme kararının sunulması durumunda ise hisse oranında ödeme yapılacak.



Vekaletname ile yapılacak ödemelerde, genel vekaletnameye istinaden ödeme yapılabilecek, özel bir vekaletname istenmeyecektir. Ancak, ibraz edilecek genel vekaletnamede vekilin bankadan para çekme yetkisi bulunacak.



5 yıl ödeme yapılacak



KEY paraları 5 yıl süreyle ödenebilecek. Bu sürede alınmayan paralar için faiz uygulanmıyor. Süre sonunda alınmayan paralar Hazine'ye devredilecek.



Numara alacaklar



Listede sadece SSK numarası ile yer alan 710 bin 289 kişi, SGK'nın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak, kendilerine verilen kod numaralarını alacak. Bu kod numarası ve kimlik bilgileri ile Ziraat Bankası şubelerine başvuran hak sahiplerine, KEY paraları ödenebilecek. Hak sahibinin kod numarası ile kimlik bilgileri karşılaştıracak. O kod numarası, kimlik bilgilerini doğruluyorsa, ödeme yapılacak. Bu şekilde sorunu çözülen 710 bin 289 kişiye, toplam 67 milyon YTL KEY parası ödenecek.' Kod numarasını almak için bizzat başvurulacak.



Emekli Sandığı mensuplarının sorunu çözüldü



Konut Edindirme Yardımı'nı TC kimlik numarası olmadığı için alamayan Emekli Sandığı mensuplarının sıkıntısı da giderildi ve KEY ödemeleri yapılmaya başlandı. Emekli Sandığı'na mensup 332 bin 69 kişi de Ziraat Bankası şubelerine, TC kimlik numarası ve Emekli sandığı numarasıyla gidip KEY ödemelerini alabilecekler.



Bilgiler internette



KEY ödemeleriyle ilgili bilgiler www.keyodemeleri.com internet sitesinden öğrenilebiliyor. Bu sitedeki sorgulama kısmına, Sosyal Güvenlik veya TC kimlik numaralarını girip sorulama yaparak bilgilerine ulaşılabilecek.



İtirazlar önce çalışılan kurumlara yapılacak



TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimlerini bulamayanlar, Sosyal Güvenlik numarası ile yapılan sorgulamada TC kimlik numarasını bulamayanlar ya da Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğu halde ismini bulamayan ve ödenecek tutarın doğru olmadığını düşünenler üç ay içinde; öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar), bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat itiraz edebilecek.



İtiraz süresi 28 Ekim’de sona erecek



İtiraz süresi 28 Ekim'de sona erecek. Sosyal güvenlik kurumlarının, itirazları 2 ay içinde değerlendirip, yeni listeleri 28 Aralık'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY birimine iletmesi gerekiyor.



Toplam ödeme 2.8 milyar YTL



KEY'in tasfiyesi kapsamında 8.5 milyon kişiye toplam 2.8 milyar YTL ödenecek. Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibini 0-50 YTL arasında alacağı olanlar oluşturuyor. Bu dilimde 3 milyon 800 bin kişi bulunurken, 1 milyon 145 bin kişi bin YTL'nin üzerinde, 2 milyon 922 bin kişi 50-500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500-bin YTL arasında KEY parası alacak.



Ziraat Bankası, bin YTL ve üzerinde alacağı olanlara, komisyon ücreti ve faiz oranında avantaj sağlayarak, alacağının 10 katına kadar kredi vermeyi öneriyor.



Şimdiye kadar 2.1 milyar YTL ödendi



KEY ödemelerine başlandığı ilk günden bu yana 4 milyon 521 bin 405 kişiye, toplam 2 milyar 176 milyon 369 bin 731 YTL'lik ödeme yapıldı.