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Spor

Kewell'ın hedefi Bordeaux

Galatasaray’ın yıldızı Harry Kewell gün sayıyor. Hedef Bordeaux ile 18 Şubat’ta oynanacak UEFA Kupası maçında oynamak

10 Şubat 2009 02:00


Galatasaray’ın yıldızı Harry Kewell gün sayıyor. 7 Aralık 2008’de oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan ve o günden beri formasına hasret kalan Avustralyalı oyuncu, Skibbe engeline takıldı.

Alman hoca, Bordeaux ile 18 Şubat’ta oynanacak UEFA Kupası 3. tur ilk maçında tecrübeli oyuncunun tam kapasiteyle hazır olması için, Kewell’ı Kayserispor maçında kadroya almadı.


Kayserispor’a karşı oynamak isteyen ve bu maçta görev alması halinde Avustralya Milli Takımı’na çağrılacağını ifade eden Kewell’ı, Skibbe önündeki zorlu karşılaşmaları düşünerek riske etmedi. Bu hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak zorlu maçın kadrosuna alınması beklenen Avustralyalı yıldızın, Bordeaux önünde büyük ihtimalle ilk 11’de sahaya çıkması yönünde planlar yapılıyor.

Taraftarı özledim

Sarı kırmızılı taraftarların da sevgilisi olan Kewell, "Seyircimizi çok özledim. Futboldan uzak kalmak çok üzücü. Sakatlığımı atlattım. Her geçen gün daha da güçleniyorum. Bordeaux maçını iple çekiyorum. O karşılaşmayı önüme hedef koydum. Avustralya Milli Takımı’ndaki hocam Pim Verbeek, sakatlığıma çok üzüldü. Bana ihtiyaçları olduğunu söylüyordu. Skibbe, beni düşünerek Kayseri maçı kadrosuna almadı. Ben oynamak istiyordum. Kendimi hazır hissettim. Ama son karar hocamındır" dedi.


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