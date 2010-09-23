-KEWELL'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Galatasaraylı futbolcu Harry Kewell'ın 32. doğum günü, sarı-kırmızılı takımın bu sabahki antrenmanı öncesi kutlandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde saha kenarında yapılan kutlamada pasta kesilirken, Avustralyalı futbolcu, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından tebrik edildi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise ''Harry Kewell'in 32. yaş gününü kutlar, sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz'' denildi.