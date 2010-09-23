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Spor

KEWELL'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2010 17:29

-KEWELL'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Galatasaraylı futbolcu Harry Kewell'ın 32. doğum günü, sarı-kırmızılı takımın bu sabahki antrenmanı öncesi kutlandı.  Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde saha kenarında yapılan kutlamada pasta kesilirken, Avustralyalı futbolcu, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından tebrik edildi.  Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise ''Harry Kewell'in 32. yaş gününü kutlar, sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz'' denildi.

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