'Kewell'ı Liverpool bu hale getirdi!'

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Giovani Dos Santos'un transferi sonrası Nonda'nın gönderilmesiyle takımda kalan ve sağ kasığında yırtık bulunduğu için takımdan uzak kalan Avustralyalı Harry Kewell'ın menajeri Bernie Mandic, Sydney Morning Herald Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.NTV'nin haberine göre Liverpool doktorlarının tedavisi için 'Bir rezaletti' yorumunda bulunan Kewell'ın menajeri, Liverpool yönetimine yüklendi. Mandic Harry Kewell'ın sık sık sakatlanmasını Liverpool doktorlarının yanlış teşhisi sonucu olduğunu ileri sürdü.Nisan ayına kadar forma giyeyemecek olan ve tedavisini Avustralya'da sürdüren Harry Kewell'ın menajeri Mandic, Liverpool doktorlarının Kewell'ın kariyerinin 3.5 yılına mal olduğunu savundu. "Kewell şu an dünyanın en iyi doktorlarının elinde. Liverpool'daki doktorlarının Kewell'a tutumları tam bir yüz karasıydı. Doktorlar hangi konu hakkında bahsettiklerini bile bilmiyorlardı. O doktorlarını bu davranışları nedeniyle Kewell 3.5 yılını kaybetti" ifadesini kullanan Mandic Kewell'ın sakatlığı geçmeden oynamaya zorlandığını savunurken "Kewell İngiltere'den daha erken ayrılmadığı için pişman" açıklamasını yaptı.