T24 LogoT24 Logo
Spor

Kewell'dan ayrılık sinyali

Harry Kewell’ın Galatasaray’daki kaderini, sarı kırmızılı takımın sezon sonundaki durumu belirleyecek.

07 Nisan 2009 03:00


Harry Kewell’ın Galatasaray’daki kaderini, sarı kırmızılı takımın sezon sonundaki durumu belirleyecek.

Avustralyalı futbolcuyu kadrolarına katmak isteyen İngiltere Premier Lig kulüplerinden Fulham ve Wigan, Galatasaray forması altında bu sezon adeta yeniden doğan yıldız futbolcuyu transfer listelerine aldılar.

İngiliz basını da Kewell’ın tekrar Ada’ya geri dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu haberlerine taşırken, Avustralyalı yıldızın da bu tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Sözleşmesi sürüyor

Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kewell’ın ise ligin bitimini dört gözle beklediği ortaya çıktı. Sezon sonunda elde edilecek sonuca göre hareket etmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun, "Türkiye’de çok mutluyum. Ancak, burada çok fazla kalacağımı sanmıyorum" demesi kafaları karıştırdı.

Yönetim de beklemede

Kewell’ın, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alınamaması halinde gelen teklifleri değerlendireceği ve takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim ise bu gelişmelere karşın beklemeye geçse de sezon sonunda Kewell’ın devam eden sözleşmesini bir yıl daha uzatmak niyetinde. Avustralyalı oyuncunun Galatasaray’daki durumu 8 hafta sonra netlik kazanacak.

Baros’a golü attırdı

Maçın tek golünün asistini yapan ve 86 dakika sahada kalan Harry Kewell, 33 isabetli pas yüzdesiyle oynadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24