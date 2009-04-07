Kewell'dan ayrılık sinyali



Harry Kewell’ın Galatasaray’daki kaderini, sarı kırmızılı takımın sezon sonundaki durumu belirleyecek.



Avustralyalı futbolcuyu kadrolarına katmak isteyen İngiltere Premier Lig kulüplerinden Fulham ve Wigan, Galatasaray forması altında bu sezon adeta yeniden doğan yıldız futbolcuyu transfer listelerine aldılar.



İngiliz basını da Kewell’ın tekrar Ada’ya geri dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu haberlerine taşırken, Avustralyalı yıldızın da bu tekliflere sıcak baktığı belirtildi.



Sözleşmesi sürüyor



Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kewell’ın ise ligin bitimini dört gözle beklediği ortaya çıktı. Sezon sonunda elde edilecek sonuca göre hareket etmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun, "Türkiye’de çok mutluyum. Ancak, burada çok fazla kalacağımı sanmıyorum" demesi kafaları karıştırdı.



Yönetim de beklemede



Kewell’ın, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alınamaması halinde gelen teklifleri değerlendireceği ve takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim ise bu gelişmelere karşın beklemeye geçse de sezon sonunda Kewell’ın devam eden sözleşmesini bir yıl daha uzatmak niyetinde. Avustralyalı oyuncunun Galatasaray’daki durumu 8 hafta sonra netlik kazanacak.



Baros’a golü attırdı



Maçın tek golünün asistini yapan ve 86 dakika sahada kalan Harry Kewell, 33 isabetli pas yüzdesiyle oynadı.