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Spor

Kewell'a milli davet

18 Mart 2009 02:00


Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell, Avustralya Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Özbekistan ile yapacağı maçın aday kadrosuna çağrıldı.

Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Pim Verbeek, 2010 Dünya Kupası Asya elemelerinde Özbekistan ile 1 Nisan'da yapılacak 22 kişilik aday kadroya, Galatasaray'dan Harry Kewell'ı da çağırdı.

Sakatlığı nedeniyle Japonya ile yapılan maçta forma giyemeyen Kewell'ın yanı sıra, takıma, Everton'ın orta saha oyuncusu Tim Cahill de davet edildi. Aday kadroda, deneyimli defans oyuncusu Craig Moore ile orta saha oyuncusu Vince Grella, sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Asya elemelerinde 10 puanla zirvede bulunan Avustralya'yı, Japonya takip ediyor, Özbekistan ise son sırada bulunuyor.

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