T24 LogoT24 Logo
Spor

Kewell'a büyük onur

PFA, 'Yılın Genç Oyuncusu'na verilecek ödülün ismini 'Harry Kewell Madalyası' olarak belirledi.

08 Mayıs 2009 03:00

Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), 'Yılın Genç Oyuncusu'na verilecek ödülün ismini 'Harry Kewell Madalyası' olarak belirledi.

Yapılan açıklamada, bu ödüle 23 yaş altında, Avustralya Milli Takımı'nda oynayan ya da Avustralya 1. Ligi'nde top koşturan yabancı futbolcuların uygun olacakları belirtildi. Ödül tanıtım yazısında, Kewell için "Avustralya gençliğinin bir ilham kaynağı" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Harry Kewell ise "PFA'nın "Yılın Genç Futbolcusu Ödülü"ne benim ismimi vermesinden büyük onur duydum. Ne zaman milli takım veya Galatasaray için sahada olsam ülkemi temsil ediyorum. Umarım bu ödül genç oyuncuların futbolun en üst seviyelerine erişmeyi heves etmeleri için bir başka teşvik olur" diye konuştu.

2008-09 sezonu Harry Kewell Madalyası kazanacak futbolcu 11 Haziran tarihinde belli olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24