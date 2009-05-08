Kewell'a büyük onur

Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), 'Yılın Genç Oyuncusu'na verilecek ödülün ismini 'Harry Kewell Madalyası' olarak belirledi.



Yapılan açıklamada, bu ödüle 23 yaş altında, Avustralya Milli Takımı'nda oynayan ya da Avustralya 1. Ligi'nde top koşturan yabancı futbolcuların uygun olacakları belirtildi. Ödül tanıtım yazısında, Kewell için "Avustralya gençliğinin bir ilham kaynağı" ifadesi kullanıldı.



Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Harry Kewell ise "PFA'nın "Yılın Genç Futbolcusu Ödülü"ne benim ismimi vermesinden büyük onur duydum. Ne zaman milli takım veya Galatasaray için sahada olsam ülkemi temsil ediyorum. Umarım bu ödül genç oyuncuların futbolun en üst seviyelerine erişmeyi heves etmeleri için bir başka teşvik olur" diye konuştu.



2008-09 sezonu Harry Kewell Madalyası kazanacak futbolcu 11 Haziran tarihinde belli olacak.

