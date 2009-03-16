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Spor

Kewell yine stopere

Galatasaray'da cezalı Emre Aşık'ın yerine Hamburg maçında Harry Kewell'ın stoper oynaması bekleniyor.

16 Mart 2009 02:00


Galatasaray'da cezalı Emre Aşık'ın yerine Hamburg maçında Harry Kewell'ın stoper oynaması bekleniyor. Trabzonspor maçında sakatlanan Arda'nın ise karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi. 


Kewell'a milli davet


Galatasaray'da Hamburg'la yapılacak rövanş maçına sayılı günler kala, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın defansta Hakan Balta'nın yanında kimi oynatacağı gündemden düşmüyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Servet Çetin ve Emre Güngör'ün sakatlığı, Emre Aşık'ın da cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Hamburg maçında, Harry Kewell ile Semih Kaya'dan birisini tercih etmeye çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor maçı öncesindeki basına kapalı antrenmanlarda Semih Kaya ile Milan Baros'u eşleştiren ve özel çalışmalar yaptıran Korkmaz'ın, tecrübesi nedeniyle Harry Kewell'ı tercih etmesi bekleniyor.

Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Avustralyalı futbolcunun, İstanbul'da yalnız kaldığı süre içinde özel fizyoterapisti Les Gelis ile çalışma yaptığı belirtiliyor.

ARDA OYNAYABİLECEK

Trabzonspor maçında, sağ ayağına aldığı darbe yüzünden sakatlanan Arda Turan'ın tedavisine başlandı. Ayağında ödem bulunan milli futbolcunun, Hamburg maçında oynayabileceği açıklandı.

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