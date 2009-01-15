Kewell yetişmiyor!



Antalya kampını tamamlayan ve bugün İstanbul'a dönecek olan Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu:



Kewell: Antalya kampına katılmayan Kewell, Şubat ayındaki Bordeaux maçlarında yok. Hedef Mart ayı başına yetiştirmek.



Servet: Omuzunda bağ kopan Servet, salonda çalışıyor ve düz koşu yapacak düzeyde değil. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanında forma giymesi çok zor ancak omuzu bandajla sabitlenip, ağrı kesici iğneyle oynama ihtimali var.



Ümit Karan: Sağ diz dış bağlarında zorlanma var. Kontrollü antrenman yapması ve dizine yüklenmemesi gerekiyor. Sivas'ta oyaması şüpheli.



Linderoth: 3 gün dinlendirilen İsveçli'nin sakatlığının nüksetmediği belirlendi. Pazar günü Malatyaspor kupa maçında forma giyebilir.



Nonda: 2 gün salonda çalışan Kongolu, Pazar günü oynayabilecek düzeyde ancak kondüsyon olarak takımın gerisinde.



Meira: Arka adalesinde sorun olan Portekizli Meira bugün Florya'da denenecek ve son durumu belli olacak. Sakatlığı ciddi değil.



Uğur: Şubat ayının başında Almanya'dan dönecek olan genç yıldız, 15 Şubat'ta topla çalışmaya başlayacak. Mart ayından önce forma giymesi mümkün değil. Serkan Çalık: Almanya'da rehabilitasyon gören gurbetçi yıldız Serkan iki aydan önce sahalara dönemeyecek.



Hasan Şaş: Dizinden geçirdiği operasyon sonrasında fizik tedavi gören tecrübeli yıldız Hasan Şaş, Mart ayında planlanan düzeye gelirse; ancak Nisan ayının ortasında forma giyebilir.



