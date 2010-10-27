-KEWELL YARIN TAKIMLA ÇALIŞACAK İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 30 Ekim Cumartesi günü sahasında Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Gheorge Hagi yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra top kapma ve saklama çalışması ile şut çalışması yaptı. İdman, futbolcuların 3 grup halinde dönüşümlü olarak dar alanda yaptığı çift kale maçla sona erdi. Çift kale maçta kırmızı grubu yenen Hakan Balta, Misimovic, Cana, Neill'in de yer aldığı beyaz grup, sevinç gösterisi yaptı. Bu arada çift kale maçta bir pozisyonda birbirlerine sert giren Ali Turan ile Gökhan Zan kısa süreli sakatlık geçirdi. Acı içinde yerde kalan futbolculara sağlık ekibi hemen müdahale etti. Ali Turan, kısa bir sürede ayağa kalkarken, Gökhan Zan ise tedavisinden bir süre sonra takımdaki yerini aldı. Gökhan Zan'ın tedavisi sırasında teknik direktör Gheorge Hagi, bu futbolcunun yerine çift kale maçta oynadı. Sarı-kırmızılı takımda gribal enfeksiyon geçiren Elano antrenmana katılmazken, belinde rahatsızlık nedeniyle tedavisi sürdürülen ve salonda çalışan Harry Kewell'ın yarın takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Tedavileri sürdürülen futbolculardan Milan Baros salonda çalışırken, Arda Turan ve Aydın Yılmaz ise kondisyoner yönetiminde koşu yaptı. Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.