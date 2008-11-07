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Spor

Kewell ve Nonda hazır

UEFA Kupası'nda deplasmanda Benfica'yı mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da, gözler pazar günü oynanacak derbiye çevrildi.

07 Kasım 2008 02:00


UEFA Kupası'nda deplasmanda Benfica'yı mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da, gözler pazar günü oynanacak derbiye çevrildi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları nedeniyle Portekiz'e götürülmeyen Harry Kewell ve Nonda'nın Fenerbahçe maçına yetişebilecekleri öğrenildi.

UEFA Kupası B Grubu ikinci maçında Benfica'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyen Galatasaray'a sakat oyunculardan iyi haberler geldi.

Gaziantepspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle Portekiz'e götürülmeyerek dinledirilen Harry Kewell, pazar günü takımdaki yerini alabilecek.

Nonda'nın ise gözündeki sorunun tamamen geçtiği ve derbide forma giyebileceği öğrenildi.

Benfica karşısında sergilenen başarılı futbol nedeniyle kadroyu bozmak istemeyen Michael Skibbe'nin, Kewell'a ilk 11'de yer verip vermeyeceği ise henüz belli değil.

Genç oyuncular Mehmet Topal ve Aydın Yılmaz'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.

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