Kewell ve Arda'dan iyi haber!



Sezonun başından beri sakatlıklardan canı çok yanan Galatasaray'a bu kez iyi haber var. Sarı-kırmızılıların, Gaziantepspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmada sakatlanan Kewell ve Arda'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandıkları için, teknik direktör Skibbe tarafından oyundan çıkarılan iki yıldız oyuncudan Kewell'ın bugün MR'ı çekildi. Yapılan kontrol sonrasında Kewell'ın ayak bileğinda korkulanın aksine bağlarında kopma olmadığı ve sadece ödem olduğu belirlendi. Sağlık ekibinin bu sevindirici haberi sonrasında Kewell'ın Benfica maçında oynama şansı arttı.



Yıldız futbolcu Çarşamba günü takımla birlikte Lizbon'a gidecek ancak, ödemin beklenen iyileşmeyi göstermemesi halinde, Kewell'ın riske edilmeyip, Fenerbahçe maçına tam olarak hazır duruma getirileceği öğrenildi.



Yine Kewell gibi sakatlığı yüzünden oyundan alınan Arda'nın da dizindeki ağrıların azaldığı açıklandı. Arda'nın UEFA Kupası'nda Benfica ve Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları maçlarda takımındaki yerini alacağı açıklandı.



Bu arada Sarı-kırmızılı takımda iyileşmesi dört gözle beklenen Mehmet Topal'ın tedavisi de büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Mehmet Topal bugünkü antrenmanda yine takımdan ayrı çalıştı. Ancak Topal'ın F.Bahçe maçında forma giymesi için tedavisinin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.





