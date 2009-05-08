Kewell ve Arda satılmayacak



Sarı kırmızılı yönetim bu sene çok iyi kadro kurmasına rağmen sezonu kupasız kapatacak olmanın verdiği rahatsızlıkla 2009-2010 sezonuna yeni bir takım, yeni bir teknik direktörle girerek kendisini affettirmek istiyor.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre başkan Adnan Polat ve kurmayları, sezon içinde yaşanan olaylardan sonra, ‘Şımarık ve problem çıkaran’ oyunculardan kurtulmanın planlarını yaptı. Ve öyle ki, yeni dönemde bu tür oyuncuları eleyecek, yapılacak transferde Kewell tipi futbolcular alınacak.



Messi-Ronaldo örneği



Manchester United’da C.Ronaldo, Barcelona’da da Messi’nin mütevazılıkları nı da göz önüne alan yöneticiler, “Dünya yıldızlarını görüyoruz. Hangisi bir kapris ya da sorun çıkarıyor kulüplerine. Hiçbiri kendilerini dünyanın üzerinde görmüyor. Bizler de G.Saray forması için savaşan ve mücadele edenleri takıma katıp yolumuza devam edeceğiz. Bu tip oyuncuları da şimdiden mercek altına aldık” dediler.



Sarı kırmızılı yöneticiler transfer listesindeki futbolcuların yanı sıra teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyor. Michael Skibbe’nin yerine getirilen Bülent Korkmaz’dan beklenen verimi alamayan yöneticiler, yaklaşık 2 aydır bu konuda çalışırken, takımlarını yine Alman teknik direktöre teslim etmek istiyor.



10 numarada Real Madrid’in gözden çıkardığı 28 yaşındaki Arjantinli yıldız Saviola konusuna ciddi bakan yöneticiler, hafta içi yaptıkları toplantıda transfer ayında hiçbir oyuncuya taviz vermeme konusunda karar aldı. Arda Turan, Mehmet Topal, Kewell’ı ise kesinlikle satmama konusunda da fikir birliğine vardı. Bazı futbolcular ise bedelsiz serbest bırakılacak, Ümit Karan ve Hasan Şaş’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edilecek. Sezon bittikten sonra da futbol şubesi Florya’da kamp kurarak futbolcular izne çıkmadan tebligatları tek tek yapacak.